Перед вылетом на Олимпиаду-2022 российские фигуристы и сноубордисты проходят подготовку в Красноярске. Фото: пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири

До открытия зимних Олимпийских игр в Пекине остались считанные дни, это произойдет 4 февраля. Для всех спортсменов Олимпиада – самые значимые состязания, попасть в сборную непросто, а выступить достойно – еще сложнее. Поэтому так важно, в каких условиях проводится их подготовка.

Зимняя универсиада-2019, которая прошла в Красноярске три года назад, оставила после себя богатое наследие, которым активно пользуются российские спортсмены. Сейчас здесь продолжается предолимпийский этап подготовки сборных команд России по фигурному катанию на коньках и сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Фигуристы тренируются в ледовом дворце «Кристалл арена», сноубордисты – на горных склонах «Сопки».

Александр Жулин, в прошлом именитый спортсмен, обладатель серебряной и бронзовой медалей двух Олимпиад, нынче – тренер сборной России по фигурному катанию на коньках, лично тренирует действующих чемпионов мира и Европы Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Он поблагодарил правительство Красноярского края за помощь в организации подготовки и за все условия, которые обеспечили спортсменам комфортное пребывание в Красноярске.

- И лед, и медицинский центр, и питание – все на очень достойном уровне. «Кристалл арена» – прекрасный спортивный объект. Антиковидные меры соблюдаются в полном объеме. Лучше условий просто не может быть, – подчеркнул Александр Жулин.

В преддверии главного состязания спортсмены тренируются каждый день. Фото: пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири

В бой за медали фигуристы вступят с 4 февраля и завершат 20 февраля. По словам вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России Сергея Кононыхина, у российской сборной очень сильный состав во всех дисциплинах:

- Фигурное катание на коньках в настоящее время вышло на такой уровень зрительского интереса, что спортсмены ощущают то тепло и поддержку, которые передаются им от болельщиков. Безусловно, это должно стать импульсом для удачного выступления на олимпийской арене. Мы надеемся на хорошие результаты в Пекине. Условия, которые созданы здесь, в Красноярске, помогут спортсменам раскрыть свой талант в полной мере.