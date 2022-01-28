В Канске продавец магазина дала отпор налетчику, напавшему на нее с дверной ручкой. Стоп-кадр видео

В Канске 33-летняя женщина-продавец дала отпор налетчику, после которого тот сбежал ни с чем. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Дело было в третьем часу ночи, когда в круглосуточный павильон вошел покупатель, прошел к женщине за прилавок и там замахнулся на нее небольшим металлическим предметом. Потребовал отдать ему деньги из кассы.

Однако вместо того, чтобы подчиниться, она схватила первое, что попало ей под руку, и стала отбиваться. Это была стопка полиэтиленовых пакетов. Грабитель от неожиданности попятился, увидел, что женщина нажала тревожную кнопку, и сбежал. Когда полицейские приехали на вызов, неподалеку они обнаружили металлическую дверную ручку, это с ней грабитель пошел на дело. Вскоре задержали и его самого. Как оказалось, 30-летний мужчина ранее уже был судим, причем не один раз. Сейчас он находится под стражей в следственном изоляторе.