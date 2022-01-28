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Здоровье28 января 2022 9:11

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 907 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику по состоянию на 28 января 2022
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 907 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 907 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

28 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 907 человек – это самой большой показатель с начала пандемии, умерло – 18. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 183 505 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 489 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 167 052 пациента.

Число летальных случаев от ковида снижается. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 18 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 404 пациентов. Госпитализирован 371 человек.

- Под медицинское наблюдение взят 3 451 контактный человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 803 828, из них за последние сутки 17 234, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

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