В Красноярском крае ожидают до 2 тысяч новых заболевших ковидом каждый день Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ожидают до двух тысяч новых заболевших коронавирусом каждый день – это будет уже так называемая пятая волна ковида, ее самый пик. Об этом накануне, 25 января, в эфире телеканала «Енисей» рассказал зампредседателя краевого правительства Алексей Подкорытов. Такой показатель – это более чем в два раза больше, чем было в пик четвертой волны, где статистика суточного прироста дошла до цифры почти 780 случаев.

Напомним, краевой минздрав усиленно готовится противостоять новому штамму «омикрону»: сейчас в региона занято 66,5% коечного фонда в ковидных госпиталях, это 3477 коек. При необходимости оперативно будут развернуты дополнительные мощности. Опыта в этом у персонала уже не занимать.

Главный врач-инфекционист Красноярского края рассказала, чем «омикрон» отличается от своих предшественников. Новый штамм более контагиозен, чем его предшественник «дельта». Сейчас, кстати, действуют оба. «Омикрон» более заразен, у него инкубационный период сокращается почти в два раза – до недели. А еще он поражает детей. Но при этом новый штамм легче переносится (за исключением групп риска). Для тех, кто вакцинирован, возможность заразиться невысокая, но в таком случае переносится легко, а зачастую бессимптомно.

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