В Красноярске зафиксировано 5 случаев «омикрона» Фото: Мария ЛЕНЦ

Ждали? Сбылось. Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщает в своем телеграм-канале: за прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».

В общем-то, это было предсказуемо, что «омикрон» привезут именно из-за границы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщила главный инфекционист края Елена Тихонова:

- Если вы помните, изначально COVID-19 к нам попал из Австрии, когда житель Красноярска съездил на несколько дней в Европу, а вернулся уже инфицированным и отказался в больнице. Вот и сейчас после зимних отпусков люди возвращаются – кто из Доминиканы, кто из Египта, кто из Турции. Так что это только вопрос времени.

Руководитель регионального Роспотребнадзора добавил, что все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме.

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