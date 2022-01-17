Главный врач-инфекционист Красноярского края рассказала, чем «омикрон» отличается от своих предшественников Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый штамм коронавируса уже зафиксирован в соседних регионах. И как скоро он появится в Красноярском крае – это только вопрос времени. Многих это пугает, однако чем отличается «омикрон» от своих предшественников, например, от «дельты», которая есть сейчас?

Один носитель «омикрона» способен в момент заразить сотню человек, достаточно лишь кашлянуть или чихнуть» - такое заявление сделал один из столичных медиков. Красноярские врачи такими цифрами не апеллируют, но согласны: да, новый штамм намного контагиознее своих предшественников, он более заразен.

- Доказано, что с каждым новым вариантом увеличивается его контагиозность. Инфицирование идет быстрее, но при этом течение заболевания становится легче. Однако это не касается групп риска – для них заболевание при любом штамме будет протекать тяжело, - подчеркнула главный инфекционист Красноярского края Елена Тихонова.

Каковы особенности «омикрона». Во-первых, снижается его инкубационный период. Если все предыдущие штаммы, включая нынешнюю «дельту» показывают себя за 14-21 день, то для «омикрона» достаточно будет 3 – 4 дня. То есть у пациента еще не проявились симптомы, а он уже может быть заразен.

Во-вторых, симптомы очень похожи на типичные респираторные заболевания: слабость, сухость в горле, першение, кашель, температура, слабость. А вот «фирменных» симптомов ковида может не быть, то есть потери обоняния и вкуса.

Что касается осложнений, то как и при любой респираторной инфекции, при «Омикроне» могут быть поражены нижние дыхательные пути, ведь передача вируса идет воздушно-капельным путем. Пневмония останется в числе самых частых осложнений. Также могут быть последствия для пищеварительной, нервной, иммунной систем, - пояснила врач-инфекционист.

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«Омикрон» сегодня на слуху. О нем говорят, пишут, дают комментарии. Смысл один: хочешь – не хочешь, а граница нас не спасет. Раз новый штамм коронавируса такой неизбежный, давайте разберемся, как скоро появится в Красноярске. Медики из города Назарово, например, проанализировали ситуацию в стране и мире и рассчитали: «омикрон» может прийти в регион уже через две недели (подробнее).