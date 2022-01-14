Инфекционист рассказал, когда штамм «омикрон» придет в Красноярский край Фото: Мария ЛЕНЦ

«Омикрон» сегодня на слуху. О нем говорят, пишут, дают комментарии. Смысл один: хочешь – не хочешь, а граница нас не спасет. Раз новый штамм коронавируса такой неизбежный, давайте разберемся, как скоро появится в Красноярске. Медики из города Назарово, например, проанализировали ситуацию в стране и мире и рассчитали: «омикрон» может прийти в регион уже через две недели.

Главный инфекционист Красноярского края Елена Тихонова поделилась мнением:

- Сложно сказать по срокам, когда он появится на территории региона, все зависит от того, как люди будут ездить. Если вы помните, изначально COVID-19 к нам попал из Австрии, когда житель Красноярска съездил на несколько дней в Европу, а вернулся уже инфицированным и отказался в больнице. Вот и сейчас после зимних отпусков люди возвращаются – кто из Доминиканы, кто из Египта, кто из Турции. Так что это только вопрос времени.

Кстати, накануне стало известно, что новый штамм в соседнюю Якутию привезла именно туристка, которая вернулась из Турции. Бедную женщину уже извели негативными комментариями в соцсетях. Однако тот факт, что раз у нее нашли «омикрон» официально, не означает, то она первая. Потому что (может, для кого-то это станет открытием) на местах в лабораториях устанавливают только само наличие коронавируса у пациента. А для того, чтобы определить его разновидность, пробы направляют в федеральные научные институты.

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