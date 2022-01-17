Медики рассказали красноярцам об эффективности вакцинации от штамма «омикрон» Фото: Мария ЛЕНЦ

Будет ли эффективна вакцинация от нового штамма коронавируса - «омикрона»? О нем говорят уже несколько недель, и вот этим утром глава регионального Роспотребнадзора сообщил: на минувшей неделе пятеро жителей Красноярска привезли из-за границы этот штамм. Как теперь спасаться от него? Медики однозначно заявляют: вакцинируйтесь! Если для вас Южная Африка не авторитет, то даже Европа сейчас утверждает: прививка – самый эффективный способ обезопасить себя. Даже если привитые и подхватят коронавирус, то перенесут любой штамм бессимптомно, либо в легкой форме.

Не обязательно устраивать вакцино-туры по другим странам, ехать за «Пфайзером», скажем, в Сербию, в Белград. В России зарегистрированы шесть отечественных вакцин от ковида – это «Спутник V» («ГамКовидВак»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

- Наши вакцины будут защищать от нового штамма коронавируса, как и от всех предыдущих, - уверяет главный инфекционист Красноярского края Елена Тихонова. – Российские вакцины надежные и эффективные, если отнестись к процессу ответственно. А для полной гарантии запаситесь масками и воздержитесь от массовых гуляний. Будем надеяться, что последствия «Омикрона» не будут печальными. Во-первых, у нас уже много переболело жителей нашего края. Во-вторых, много у нас привитых. Поэтому мы очень надеемся, что после «Омикрона» ковид пойдет на спад.

Также врач-инфекционист подчеркивает, что людям из группы риска вакцинация обязательна в первую очередь. Раз уж мы говорим о высокой контагиозности «Омикрона», риск заразиться им возрастает. Группы риска – это пожилые люди в возрасте 60+, пациенты, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечнососудистой системы, онкологией, диабетом и так далее.

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