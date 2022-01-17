Пятеро красноярцев завезли в регион «омикрон» из заграницы: будут ли ужесточать антиковидные меры

Пятеро красноярцев завезли в регион «омикрон» из-за границы Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что на минувшей неделе было выявлено пять случаев штамма «омикрон» в Красноярском крае. Их привезли из-за границы вернувшиеся туристы. Будут ли в регионе ужесточать антиковидные меры после появления «омикрона». На этот вопрос «Комсомольской правде»-Красноярск отвечают представители регионального управления Роспотребнадзора: пока об ужесточении мер говорить рано. Красноярск пока не пересек ту черту, которая была установлена в конце прошлого года - тогда в крае было более 700 зараженных в сутки и выше. Сегодня их в два раза ниже. Но ведь послаблений в ограничениях не было, так что регион продолжает жить в режиме повышенной опасности. Но если будут объективные причины, то оперштаб выйдет на губернатора с рекомендациями об усилении мер защиты.

Добавим, что в настоящее время действует масочный режим, а наказание за его нарушение составляет до 30 тысяч. Также действует система QR-кодов при посещении крупных магазинов, торговых центров, учреждений культуры и спортивных объектов, кафе и ресторанов. Отменены массовые мероприятия. В частности, приближающиеся крещенские купания. Многие работодатели в связи с появлением «омикрона» переводят по возможности своих сотрудников на работу в удаленном режиме.

К слову, есть вопросы об объективности показателей заболеваемости в новогодние каникулы. Тогда было зафиксировано резкое падение – до 214 человек (11 января)? Специалисты подтверждают: да, они не отражают истинной картины. За 10 дней многие попросту не обращались к медикам, те, у кого легкие симптомы или их нет вообще. К врачам шли те, кто наиболее сознательный или в тяжелом состоянии. То есть статистика основывалась на обращениях граждан в медицинские учреждения, ее нельзя приводить как истину в последней инстанции. Если бы специалисты ходили по квартирам и собирали тесты – была бы совершенно иная картина. Получается, что отдохнули, вернулись, протрезвели – и к врачам. И сразу резкий прирост. Специалисты и не скрывали, что после каникул так и будет. На самом деле ситуация намного серьезнее, следовательно, и относиться к собственной безопасности, нужно ответственнее.

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