В Красноярском крае в ковидных госпиталях занято 66,5% коечного фонда Фото: Мария ЛЕНЦ

На 24 января в Красноярском крае занято 66,5% коечного фонда в ковидных госпиталях. Как сообщает минздрав региона, развернуто 3477 коек.

На данный момент в больницах Красноярского края от коронавируса лечатся 2255 взрослых и 52 ребенка. К аппаратам ИВЛ подключен 141 человек, из которых 2 ребенка. Дома лечатся 9417 пациентов (1563 ребенка).

Полностью вакцинированы в Красноярском крае 1 240 245 взрослого населения (55,78%), первым компонентом (1 301 344) взрослых, ревакцинировано 233 271 человек.