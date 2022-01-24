Дело студента, собиравшегося расстрелять однокурсников 1 сентября Красноярском крае, передали в суд

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В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении студента аграрного техникума, планировавшего расстрелять своих однокурсников первого сентября. Как сообщают в Следственном комитете, материалы дела сейчас находятся в прокуратуре, а затем направятся в суд для рассмотрения по существу.

18-летний парень из Краснотуранского района готовил массовое убийство своих однокурсников из «Южного аграрного техникума». По версии следствия, у Дмитрия Ф. во время обучения произошел конфликт с другими студентами, в результате которого они серьезно оскорбили парня. В мае 2021 года он решил отомстить своим обидчикам. Подозреваемый приобрел патроны к аэрозольному устройству «Пионер» и спланировал убийство сразу троих человек в здании техникума.

Но его планам не суждено было сбыться – сотрудники УФСБ вместе с полицией узнали о предстоящем нападении. Поэтому накануне 1 сентября, когда студент должен был совершить задуманное, парня задержали у него дома поздно ночью. Во время обысков силовики нашли и изъяли целый боекомплект: патроны, аэрозольное и самодельное пусковые устройства, а также несколько ножей.

После того, как Дмитрия арестовали на 2 месяца, его отправили на психиатрическую судебную экспертизу, где выяснилось, что парень имеет психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать, что он собирается сделать.

В отношении студента было заведено уголовное дело по статье «приготовление к убийству двух и более лиц». Теперь парню грозит принудительное и длительное лечение в специализированной клинике.

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