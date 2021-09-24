Студент из Красноярского края, готовивший нападение на техникум, имеет признаки психического заболевания

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Арестованного на 2 месяца 18-летнего Дмитрия Ф., готовившего нападение на техникум в Красноярском крае, отправили в психоневрологический диспансер на обследование. Как сообщают в Следственном Комитете, у парня имеются признаки психического заболевания.

Учащегося 3-го курса «Южного аграрного техникума» обвиняют в том, что он готовил нападение на свое учебное заведение. В СК расследуют уголовное дело, заведенное по статье «приготовление к убийству двух и более лиц». По данной статье максимальное наказание - лишение свободы на срок до 20 лет.

По версии следствия, у Дмитрия Ф. во время обучения произошел конфликт с однокурсниками, в результате которого они серьезно оскорбили парня. В мае 2021 года он решил отомстить своим обидчикам. Подозреваемый приобрел патроны к аэрозольному устройству «Пионер» и спланировал убийство сразу троих человек в здании техникума.

Но его планам не суждено было сбыться – сотрудники УФСБ вместе с полицией узнали о предстоящем нападении. Поэтому накануне 1 сентября, когда студент должен был совершить задуманное, парня задержали у него дома поздно ночью. Во время обысков силовики нашли и изъяли целый боекомплект: патроны, аэрозольное и самодельное пусковые устройства, а также несколько ножей.

Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось пообщаться со студентами, которых хотел убить Дмитрий Ф. Рассказывать подробности о том, что произошло в учебном заведении им строго настрого запрещено:

- Говорить о том, что случилось у нас в техникуме, нам нельзя. Подробности тоже рассказывать не буду. Скажу лишь то, что я не понимаю, что произошло с Димой Ф. Почему он взбесился и решил устроить такое, для нас всех большая загадка, - рассказал Игорь* (имя изменено)

Напомним, что о предотвращенном нападении на студентов техникума стало известно 22 сентября, после того как в учащийся пермского университета проник на территорию одного из корпусов и устроил там стрельбу, в которой 6 человек погибло и еще 40 пострадало.

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