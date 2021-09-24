Руководитель СК РФ заявил о предотвращенном нападении на техникум в Красноярском крае

Александр Бастрыкин Фото: Тимур ХАНОВ

В Красноярском крае силовики смогли вовремя предотвратить ЧП и задержать парня, готовившего нападение на техникум. Об этом в интервью ТАСС заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Руководитель ведомства пояснил, что молодой человек хотел совершить нечто подобное тому, что несколько дней назад произошло в Перми. Но сотрудники правоохранительных органов вовремя распознали готовящуюся угрозу и смогли задержать жителя края.

Возможно Бастрыкин имел ввиду недавний случай в Краснотуранске, когда 1 сентября 2021 Южный аграрный техникум, расположенный на юге Красноярского края, едва не стал центром трагедии.

18-летний студент третьего курса планировал расправиться со своими однокурсниками. Парня неоднократно унижала и оскорбляла компания из четырех человек, поэтому он решил отомстить. Но, к счастью, силовики не дали произойти страшному – молодого человека задержали накануне преступления. При обыске нашли оружие, его самого поместили в специализированное медицинское учреждение. Завели уголовное дело.

Также напомним, что 20 сентября произошла страшная трагедия – студент первого курса Пермского университета проник в один из корпусов и открыл стрельбу. 6 человек погибли, еще 40 пострадали. Заведено уголовное дело.

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