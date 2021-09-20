Студенты из университета в Перми, где произошла стрельба: «Мы спрятались под столы и пытались сидеть очень тихо»

Студент с дробовиком заходит в университет. Скриншот с видео: соцсети

Продолжают поступать новые данные о ЧП в Перми: напомним, в понедельник, 20 сентября, там открыл стрельбу неизвестный. Предварительно, стрелявшего задержали. Студентов и преподавателей эвакуируют, в полиции подтвердили, что есть погибшие и раненые. Напавшего ранили при задержании.

Двери в университет Фото: соцсети

«Комсомолке» удалось связаться с теми, кто в момент ЧП был внутри вуза. Вот что нам рассказали спасшиеся студенты:

Третьекурсник Юрий Васильев стоял у западного входа, - как раз там, где все началось - спасся буквально чудом.

- Я услышал первый выстрел, он прозвучал где-то на улице, - рассказывает парень. - Сначала не понял, что происходит. Но тут увидел, как бегут люди, и кричат, что стреляют. Что парень стрелял по дверям в проходной, а далее уже пошел на территорию. Я сразу побежал внутрь, выстрелы слышались сзади, но меня не зацепило.

Фото: соцсети

Диана Равильева в момент ЧП была на втором этаже восьмого корпуса:

- Когда на первом начались выстрелы, мы убежали и закрылись в кабинете на третьем, - рассказала девушка. - Нас уже эвакуировали, но меня до сих пор трясет! Выстрелы были понятны сразу, сначала нам написали девочки, которые были у входа в университет, что там стрельба, и через пару секунд начались выстрелы у нас. Паника была, конечно, все бежали, но в целом, хорошо рассредоточились по кабинетам, и там уже собрались. Мы убежали, просто убежали.

Извините, если непонятно говорю, я в аффекте. Когда в кабинете закрылись, выстрелы я лично больше не слышала, мы далеко уже были от эпицентра. Позвонили полиции сначала. Потом все писали/звонили, кому нужно. Нас 26 человек с разных факультетов было, не знаю, кто конкретно что делал. Я написала подругам и маме. И папа потом позвонил. Я сказала, что у нас стрельба, но со мной все хорошо, и мы закрылись в кабинете. Родители сказали держать в курсе обязательно.

Там в девочку, я знаю, попали. Нас когда вывели, я видела, у нее из ноги кровь текла, она на земле лежала. Ей скорую вызвали. Еще видела, как тащили парня раненого. Очень страшно было, трясет до сих пор. Все кричали.

Пострадавший после стрельбы. Фото: предоставлено очевидцем

Евгений Терехов выходил из расположенного рядом общежития:

- Выхожу из общаги, слышу шум. Несколько раз, будто выстрел. Кто-то бегать начинает. Мужчина сказал - типа там стреляют уходите быстро. Ну все разбежались по корпусам. Некоторые девочки в истерике, сказали, что с автоматом видели человека в костюме. Сигналка чёт где-то сработала. Мы сидели, прятались на первом этаже в общаге. Кто-то в этой общаге не живёт, так сказали, - идите в комнаты, прячьтесь, без разницы, живёте здесь или нет.

Напавшего обезвредили силовые службы. Потом начали эвакуировать забаррикадированных в кабинетах ребят:

- Мы вообще сначала подумали, что это салют. А когда стало ясно, что нападение, закрылись в кабинете. Минут 15 продолжалась стрельба.

У нас были мысли делать баррикады, чтобы он не зашел, но решили сидеть тихо. Просто легли под столы. Мы сидели очень тихо, слышим, что кто-то идёт, - рассказывают студенты, запершиеся в кабинете не третьем этаже. - Заходит мужчина, спрашивает у моего однокурсника: “ты один”? Он отвечает: нет, нас много. И только тогда стало понятно, что это омоновец. Нас, студентов, вывели уже. Омон оцепил периметр. Стрельба была в 8 корпусе, географическом, там находится администрация. Все спрашивают, а где охрана, - а охранника убили. Видели его труп, когда выходили. Тут парень сидит в корпусе, у него кровь идёт , затылок пробит. Что происходит, не понимаю, что за кошмар...

На месте ЧП продолжают работать силовые службы. «КП» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Произошедшее не является терактом»: напавший на университет в Перми оставил записку

Сегодня в Пермском государственном университете началась стрельба. По словам очевидцев, в учебное заведение зашел студент с дробовиком и открыл огонь. Некоторые студент выпрыгивали из окон, другие - забаррикадировались в аудитория. Вскоре нападавшего задержали. По предварительной информации, 6 человек пострадали, есть погибшие. (Подробнее)

Стрелок в пермском университете задержан

Молодой человек пришел на территорию с оружием и открыл стрельбу по студентам. По предварительной информации, есть пострадавшие. Студенты забаррикадировались в аудиториях, некоторые выпрыгивают из окон. (Подробнее)