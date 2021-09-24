Студент из Красноярского края, готовивший нападение в техникуме, арестован на два месяца

Фото: Мария ЛЕНЦ

Студента Южного техникума из Краснотуранского района отправили в СИЗО на 2 месяца в рамках уголовного дела по готовящемуся нападению на учебное заведение. Как сообщают в пресс-службе краевого суда, меру пресечения избрали 23 сентября.

Напомним, что 18-летний студент третьего курса планировал расправиться со своими однокурсниками. Парня неоднократно унижала и оскорбляла компания из четырех человек, поэтому он решил отомстить. Это было в мае. Придумал план, приобрел нож и патроны к аэрозольному пистолета марки «Пионер». Датой мести выбрал первый учебный день. Из чего можно предположить, что обидчики и «мститель» проживали в разных селах, а во время учебы жили в общежитии при техникуме. Другой вариант: ему хотелось привлечь себе как можно больше внимания.

Но, к счастью, силовики не дали произойти страшному – молодого человека задержали накануне преступления. При обыске нашли оружие, его самого поместили в специализированное медицинское учреждение. Завели уголовное дело.