Одноклассница напавшего на студентов в Перми рассказала о его странностях в старших классах

Студент, устроивший стрельбу в университете Фото: соцсети

Ранил полицейского и получил ответный выстрел: в Перми силовые службы продолжают работать на месте ЧП в университете, где 20 сентября произошла стрельба. Напавший, предварительно, первокурсник этого вуза Тимур Бекмансуров, наугад расстрелял нескольких человек, а когда полицейские начали задержание, ранил одного из них. Погибли 8 человек, еще более 20 пострадали. Перед нападением на вуз студент опубликовал “манифест”, в котором объяснил причины своего поступка. По его словам, нападение готовилось не один год. В распоряжении “КП” появилась информация о том, что одноклассники Тимура многое знали. Но не думали, что все так серьезно. Нам удалось поговорить с одним из них:

Парня с дробовиком, заходящего в вуз, сняли студенты Фото: предоставлено очевидцем

- Вроде был тихим, себе на уме, но к подобной тематике интересы были, а поняли мы это, когда он на уроках отвечал лучше всех на вопросы по войне, про оружие, и стрелять умел, в тире лучше нас всех стрелял. И он вслух говорил, не скрывал, что мечтает совершить нападение. Говорил, типа, в школе стрелять смысла нет. Людей мало. Знаете, что самое страшное в этой ситуации? То, что мы могли предотвратить это. Но не отнеслись серьезно, думали, так шутит. Почти все знали о том, что он собирается сделать, но никто не подошел и никому об этом не сказал, чтобы с ним проработали эту проблему заранее.

Раненый Фото: предоставлено очевидцем

Очень много вопросов сейчас - как вооруженный студент (а, по предварительным данным, он не прятал оружие), вошел в здание вуза? Охранник не успел среагировать - он был убит первыми выстрелами. А что с турникетом?

Вход в университет Фото: соцсети

- Если говорить именно о входе на уличную территорию университета, то это кпп, где внутри обычно должен сидеть охранник, - рассказал источник “КП”. - Долгое время, знаю, что там были турникеты, то и могу говорить только за один пропускной пункт (их несколько с разных сторон), на одном входе, по-моему, недавно сняли турникеты, вроде бы из-за того, что это территория не только университета, но и просто как улица и возможно, чтобы был свободный вход для просто горожан. Что касается непосредственно корпуса, там турникеты стоят, к которым нужно прикладывать студенческие. Внутри студенческого находится чип, именно с этого года эта система появилась. До этого был свободный вход. Но хоть турникет, хоть ни турникет, как выходит - стопроцентной защиты это не дает…

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