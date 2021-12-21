«Кричит о каких-то морковках, тяжело дышит и синеют губы»: в Красноярске 6-летний ребенок чуть не умер, потому что родители не верили в ковид

Из 10 детских вызовов в Красноярске около 6 приходится на ковид Фото: Мария ЛЕНЦ

В четвертую волну пандемии коронавирус добрался до самых маленьких – в Красноярском крае насчитывается более 3000 заболевших детей. Возраст подхвативших инфекцию варьируется от только-только появившихся на свет до уже самостоятельных и взрослых подростков. Большая часть из них перенесла и переносит ковид довольно легко, но встречаются и тяжелые случаи. Количество госпитализированных детей перевалило за сотню, с десяток попали в реанимацию. Врач-педиатр скорой помощи Андрей Иванов* (имя и фамилия изменены по просьбе медика) рассказал корреспонденту КП-Красноярск историю о том, как противники вакцинации от ковида меняют свое мнение о прививке, стоит им только увидеть, как болезнь атакует их ребенка.

- Из 10 детских вызовов в Красноярске около 6 приходится на ковид. В основном случаи госпитализации не требуют – температура после укола сбивается, ребенку становится лучше и он дальше продолжает лечиться амбулаторно. Но случаются и вызовы на тяжелые состояния. В мои смены несколько раз было такое, когда ярые «антиваксеры», которые считали, что ковид их не коснется, видели, как их ребенок начинает задыхаться, температура не сбивается, происходят судороги и другие страшные вещи, внезапно начинали верить в силу прививки. Насмотревшись ужасов «красной зоны», прочувствовав всю тяжесть ковида на своем ребенке, родители-антипрививочники понимают, что если бы у них вовремя была бы сделана прививка, то шансов принести коронавирус домой был бы в разы меньше. Количество таких родителей на вызовах пугает.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще больший страх вызывают те, кто не просто не верят в вакцину от коронавируса, а отрицают существование ковида вовсе. Да, спустя 2 года пандемии в России такие еще существуют. Из-за их беспечности, лечение не начинается вовремя, что приводит потом к очень тяжелым последствиям.

Никита*, 6 лет (*имя ребенка изменено по закону – прим.ред.)

- В 3 часа ночи поступил вызов, ребенок шести лет, температура 39,7, не сбивается, кричит о каких-то морковках, тяжело дышит и синеют губы. Через 7 минут мы уже были на пороге квартиры. Первая помощь оказана, принимаем решение о госпитализации. Оказалось, что ребенок уже болеет 2 недели, лечат его как при ОРВИ, к врачам не обращались, пока не прижало.

На стандартный вопрос о вакцинации взрослых в семье от ковида мама закатывается в истерике, что это план правительства убить всех и загнать под колпак. Успокоили маму, что никто их насильно не вакцинирует. Пока ехали в больницу, женщина всю дорогу твердила, что такого быть не может и это точно не ковид, тест она сделать не даст, ведь никто не болеет, а статистика и красная зона – заговор властей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В чувство я её привел довольно жестоко и совсем не профессионально – я сказал ей, что из-за её убеждений на её руках может погибнуть её сын. Я буквально наорал на эту женщину, что если она будет лезть к врачам со своими бреднями, мешать им лечить его от коронавируса, то они не смогут ему помочь.

Видимо, до неё где-то внутри начало доходить, потому что в приемнике истерика прекратилась, поведение стало адекватным, ребенку сделали тест на ковид, отправили на КТ и она ни слова против не сказала. Коронавирус у мальчика подтвердился, состояние через время у него улучшилось, критическую стадию он прошел довольно быстро. Как рассказали коллеги из стационара, после того, что мама ребенка увидела в «красной зоне», она не только уверовала в коронавирус, но и попросила сделать ей прививку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пандемия – не всегда плохо: истории людей, кардинально изменивших свою жизнь благодаря ковиду

Год коронавируса - год с того момента, как ВОЗ объявила о начале пандемии новой коронавирусной инфекции в мире. За это время все мы пережили полный локдаун, научились жить с серьёзными ограничениями и постоянно пользоваться масками. Ковид изменил привычный уклад нашего мира, но для некоторых он стал тем самым фактором, который делит жизнь на до и после, причем в хорошем смысле. Мы собрали истории людей, в чью судьбу вмешалась пандемия и круто её изменила. (подробнее)