Пандемия – не всегда плохо: истории людей, кардинально изменивших свою жизнь благодаря ковиду

Как коронавирус изменил жизни людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Год коронавируса - год с того момента, как ВОЗ объявила о начале пандемии новой коронавирусной инфекции в мире. За это время все мы пережили полный локдаун, научились жить с серьёзными ограничениями и постоянно пользоваться масками. Ковид изменил привычный уклад нашего мира, но для некоторых он стал тем самым фактором, который делит жизнь на до и после, причем в хорошем смысле. Мы собрали истории людей, в чью судьбу вмешалась пандемия и круто её изменила.

НАШЕДШИЕ ЛЮБОВЬ

Встретились в «красной зоне»

Игорь Анохин - молодой хирург-травматолог, Екатерина Внукова - ординатор-анестезиолог из Красноярска. В конце апреля они оказались запертыми вместе, в буквальном смысле слова: ковидные госпитали перешли на такой режим работы, когда по месяцу медики совсеми не выходили на улицу, не говоря уже о том, чтобы отправиться домой. 24 часа вместе – Игорь и Екатерина (оба свободные на тот момент от отношений) влюбились друг в друга. И вынужденная изоляция в больничных стенах уже перестала казаться такой невыносимой. В канун Нового года Игорь предложил Екатерине выйти замуж. Скромная елочка, среди «приглашенных» на церемонию, естественно, только коллеги-врачи. Но такое предложение точно войдет в будущую семейную историю. Кстати, история влюбленных врачей растрогала не только красноярцев, но и стала известна далеко за пределами России. О ней написало британское издание The Daily Mail. В кратком переводе: «Любовь на фоне кризиса с коронавирусом: хирург радует персонал, работающий в больнице Covid в России, когда делает предложение своей подруге-врачу в полном защитном костюме».

Предложение в красной зоне. Фото: Красноярская краевая больница

Вторая пара врачей, которых свёл коронавирус, живет в Барнауле. Виктор Назаров молодой специалист-невролог, а его нынешняя жена Айнура – кардиолог. Обоим врачам предложили попробовать свои силы в одном из ковидных госпиталей в роли терапевтов. Они, не раздумывая, согласились.

- В экстремальных ситуациях чувства обостряются, - рассказывает Айнура. - Очень выматываешься на работе, нужна поддержка, и когда человек, который рядом, может эту поддержку дать, каким-то словом тебя успокоить то это дорогого стоит.

Врачи Назаровы Фото: Личный архив

Ребята довольно часто работали в разные смены, но однажды это их сблизило:

- Я очень устала, вымоталась на жаре и выходила из «грязной» зоны поздно, в 12 ночи. И вот Витя, несмотря на то, что тоже был уставший с суток, принес мне из санатория, где мы размещаемся, бутылочку воды. Позвонил, говорит, спустись… Это была самая вкусная вода на свете!

Врачи Назаровы Фото: Личный архив

Виктор и Айнура поженились в августе 2020 года. Молодые ненадолго покинули «красную зону», устроили себе «медовую неделю» и вновь вернулись в ковидный госпиталь.

Как ни парадоксально, но пандемия и локдаун помогли 23-летнему итальянцу Лоренцо Бароне встретить свою любовь. Первую и единственную. Молодой путешественник объехал полпланеты на велосипеде, но даже думать не мог, что найдет «вторую половину» в Якутии - самом холодном месте на земле.

В 2020-м велосипедист-экстремал, исколесивший десятки тысяч километров, отправился в Россию, в Сибирь. Раньше он всегда путешествовал в одиночку, но тут все обернулось по-другому.

- Страницу Лоренцо в соцсетях увидела я, - рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» 21-летняя Айгуль из Покровска (Якутия). – Походы, экстремальный туризм – это моя тема. Поэтому написала Лоренцо, мы стали общаться. Просто по-дружески, обсуждали важные для нас темы. И в какой-то момент он предложил: давай со мной на Байкал?

Лоренцо и Айгюль. Фото: Instagram.com/aygulnortherner

Решение пришло моментально. Айгуль (а она была тогда в Санкт-Петербурге, где учится в университете) сложила вещи и полетела фактически через всю страну.

- Вместе мы отправились в поход, прошли 120 километров по льду Байкала, - вспоминает Айгуль. – Тогда-то и стало ясно: это не просто дружба, но что-то большее.

А тут как раз локдаун – границы закрыли. Тогда решили поехать в Покровск, на родину Айгуль. Этой зимой влюбленные поженились. Расписались и устроили экстремальную фотосессию. Лютый мороз, а они – без шуб и шапок. Невеста – в белом платье, жених – в рубашке.

Лоренцо и Айгюль. Фото: Instagram.com/aygulnortherner

«ЗАСТРЯВШИЕ» ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Жительницу Волгограда Анастасию Самедову пандемия застала в жарком Египте. Девушка работала временно аниматором в одном из отелей и уже планировала возвращаться домой, но внезапно это стало невозможным. Через некоторое время появился шанс отправиться в Россию бесплатно, на эвакуационном рейсе, и даже были собраны чемоданы… Но в последний момент Анастасия передумала.

Анастасию Самедову пандемия застала в жарком Египте. Фото: Личный архив

- Что дома карантин без работы, что в Египте карантин без работы. Обстоятельства и последствия будут одинаковые, только вот на море как-то приятнее. Решение принимала очень долго, но всё же рискнула, - рассказывает она.

Настя признается, что пускать всё на самотёк было страшно – чужая страна, работы нет, с жильем могут возникнуть трудности, непонятная обстановка вокруг с ограничениями и закрытием границ, да еще и вирус. Но ей повезло – всё сложилось очень удачно.

Съем в Египте оказался вполне доступен, хотя по сети гуляли истории, когда «застрявших» заграничных гостей просто выкидывали из съемных квартир.

- Многие говорили, что я поступаю вопреки здравому смыслу, что нужно лететь домой. Мне хоть и было страшно, но почему-то казалось, что все будет хорошо. Я просто отпустила ситуацию и плыла по течению. Всё само и сложилось, и я осталась здесь.

Но далеко не все истории наших соотечественников, оставшихся за границей, такие же позитивные. К примеру, надымский путешественник, оказавшийся в Таиланде во время пандемии, буквально выживал в чужом Королевстве.

Олег Потапов из Ямала «застрял» на тайском острове Ко Чанг. Парень планировал поездку в Бирму для волонтерской работы, решил по пути побывать в Таиланде, но Королевство объявило чрезвычайное положение и закрылось на карантин, все передвижения по стране прекратились. Так надымский путешественник остался пережидать лок-даун на острове до той поры, пока не откроют границы.

Олег Потапов из Ямала «застрял» на тайском острове Ко Чанг Фото: Личный архив

После объявления карантина у Олега была возможность попасть в Россию, но за билет нужно было заплатить около 200 000 рублей.

– Думаю, нет, ребята, за 200 000 я не улечу… Ну, вы что, блин?.. Где я их возьму? Ну да, возьму кредит, буду в кредитах, полечу за 200 000… Я не верил, переживал, – вспоминает Потапов. – Думаю, любой адекватный человек не полетит за 200 000 рублей. На эти деньги здесь можно жить, переждать, и может появиться самолет за 20 000. Начали отменять рейсы, и многие островитяне до сих пор тут. Вот соседи – питерцы пять человек. Много из Москвы. Из Пятигорска, Екатеринбурга. Много откуда, все застряли. Такая жизнь…

Покинуть страну житель Надыма так и не смог, стал налаживать быт на острове. Постепенно учил язык, знакомился с тайцами, сблизился с застрявшими русскоговорящими туристами. Даже организовал выдачу еды нуждающимся тайцам. Но и приключений тоже хватало – Олег попал в аварию, сидел без денег, стоял в очередях за бесплатной едой…

- Мне было очень сложно, но теперь… (Прервался) Слышите звук? Птички поют… Пришлось все пережить, взять себя в руки и выжить: найти деньги на еду, жилье, за свет и за воду.

Сейчас Олег преподает в государственной тайской школе. Он теперь учитель английского языка, хоть и без педагогического образования. Учит как детей, так и взрослых, занимается репетиторством через instagram. Россиянин не просто переждал пандемию в Таиланде, он вполне серьезно смог здесь обосноваться, встретил свою любовь и в планах у него построить дом, купить машину.

- Скорее всего, я тут останусь, но планирую путешествовать и дальше. Правда, сейчас нужно думать не о приключениях, а о том, чтобы сохранить благосостояние, потому что все меняется, что будет дальше с этим коронавирусом?

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

В Азове Ростовской области директор и владелец трех частных клиник, привыкший к комфортным условиям работы в собственном кабинете, на время стал участковым терапевтом со всеми вытекающими отсюда немаленькими нагрузками.

Игорь Симаков Фото: Личный архив

В конце сентября так получилось, что в Центральной городской больнице разболелись практически все врачи. 29 числа на работу не вышли 67 человек. Главврач Вадим Бридковский понимал, что это – просто катастрофа. Ведь больных-то меньше не стало. А лечить их оказалось просто некому. И тогда тот попросил медиков из частных клиник помочь.

Игорь Симаков, врач-психиатр, член правления областного научного общества психиатров и наркологов, сразу же согласился помочь. С первого октября он заступил на участок терапевтом. А перед этим написал на имя главврача заявление о том, что отказывается от ежемесячной зарплаты и просит пустить ее на премии медикам, отличившимся в работе, либо семьям врачей, погибших от ковида.

Игорь Симаков работает терапевтом бесплатно Фото: Личный архив

Первую половину дня – с восьми утра до 15.00 он ведет прием в своей больнице, а потом отправлялся по вызовам на участок. Врач-психиатр для посещения участковых больных задействовал автомобиль и машину своей клиники. Оплату труда водителя и бензина психиатр-волонтер также взял на себя. Более того, Симаков сам купил все необходимые средства защиты и медицинские приборы.

Психиатр несколько месяцев продолжал активно и на безвозмездной основе работать участковым врачом. Говорит, что будет помогать муниципальной больнице до тех пор, пока в нем будут нуждаться.

ТОТАЛЬНАЯ СМЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У преподавателя йоги Ирины Грибановой из Канска всегда была мечта – создать свой контактный зоопарк, чтобы дети смотрели и любовались. И пандемия поспособствовала её исполнению.

Еще до самоизоляции женщина вместе со своим мужем Михаилом переехали в село Сухово Тасеевского района, стали заниматься фермерством. Появились поросята, козы, коровы и гуси. А когда начался лок-даун, то семья узнала о том, что в Кемерове закрывается зоопарк, из-за невозможности содержать животных, там распродаются страусы. Так в селе Сухово появились 4 экзотические птички возрастом до 2-х месяцев.

По взрослым страусиным меркам птицы были небольшими, ростом всего 60-70 сантиметров. Первое время страусята жили в одном доме вместе с людьми, потом поселили на улице, благо весна и лето были теплым. Ирина и Михаил их выхаживали, как детей. Дали всем человеческие имена.

- Сибирские морозы птицы перенесли с комфортом, как и другая живность Грибановых.

– Уже вымахали под 190 сантиметров. Ждем первые яйца, которые можно использовать в пищу. Для меня они все пока одинаковые. Решили так: дождемся яиц, а там уже точно поймем – где мальчики, где девочки, пометим краской. Ну а пополнение, может, будет года через два.

Контактный зоопарк. Фото: Лимон ТВ

На страусах Грибановы останавливаться не собираются. В планах у них продолжать создавать свой контактный зоопарк. Летом водить отдыхающих на медовую пасеку. Ну а когда страусы подрастут, то уже организовывать не просто общение с ними, но и устраивать поездки верхом для детей.

Еще одна история кардинальной смены работы произошла в Краснодаре. Там живет бывший ведущий мероприятий, который до самоизоляции работал несколько часов в неделю и получал около 100 000 в месяц. Но пандемия сначала разрушила его жизнь, а потом возродила вновь.

Константин Манукьян считался одним из самых востребованных ведущих в Краснодаре, мероприятия расписаны на месяцы вперед. Но тут внезапно в марте объявляют самоизоляцию, торжества начинают отменяться, клиенты – возвращать предоплату. Размеренная и сытая жизнь начала сыпаться, как карточный домик.

Константин Манукьян Фото: Личный архив

- Так я остался без работы, без денег, да еще и со своей диеты соскочил, - говорит Константин. – Перед локдауном я вел проект «Сбросить лишнее» и был худеющим ведущим. На карантине у меня накрылись все диеты. Я много ел и выпивал – слишком тяжело мне дались все эти новости. Так длилось, правда, всего неделю. И я решил искать работу. Так наткнулся в интернете на объявление по поиску таксистов. Так как ездить по городу без специального пропуска тогда нельзя было, я его сделал через фирму и стал возить людей. Но и пассажиров было немного – все сидели дома.

Ситуации были разные – с Костей расплачивались недоеденной пачкой чипсов, он питался неделями лапшой быстрого приготовления, в его машине даже дрались…

Но постепенно все вошло в нормальное русло, а затем появилась идея снимать диалоги с пассажирами на камеру. Так появился его блог в Инстаграме. Вместе с пассажирами он поет песни и играет на планшете. Его таксист приобрел специально. Так он развлекает людей во время дороги.

Константин надеется, что в будущем блог будет приносить ему деньги. Так он станет лучшей его работой на свете. Пока Манукьян пишет курс для молодых таксистов. Он расскажет, как правильно устроиться и работать в сфере, чтобы пассажиры не подозревали, что перед ними новичок.

- Сейчас уже мне хватает денег. И я не хочу возвращаться на ту работу, которая у меня была до пандемии.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Андрей Зберовский, психолог, доктор культурологии

- Человеческая психика невероятно гибкая, пластичная. Когда проходит паника, первый шок, возникающий в начале стрессовой ситуации, наш мозг адаптируется, ищет новые варианты, выходы. Как раз эта способность приспосабливаться, и сделала человека хозяином планеты. Как бы ни были страшны события, человечество в конечном итоге всегда обращает их себе на благо. Чем жестче вызовы, тем скорее мы умеем с ними бороться. Так получилось и с пандемией коронавируса. Важно не опускать руки! Побеждают ситуацию люди, у которых есть три значимых особенности характера. Первое – способность общаться, обмениваться информацией, за счет этого они могут находить нестандартные выходы, решения. Второе – высокий интеллектуальный уровень, способность получать новые знания. И третье – мобильность, готовность переехать, изменить работу, круг общения. Три качества в совокупности являются ключом к успеху.

При любом стрессе для общества – катаклизме, эпидемии – всегда есть люди, которые данную ситуацию смогут использовать для улучшения своей жизни. Так и с ковидом. Кого-то он стимулировал на переезд в центры, где больше развита медицина. А кто-то наоборот решился из городов перебраться в деревню. Третьих подтолкнул активнее добиваться успехов в работе, потому что жизнь, как выяснилось, может быть не такой длинной. Словом, неизменно находятся люди, которые вызовы, возникающие при серьезных потрясениях общества, правильно понимают, верно на них реагируют и получают свои результаты.