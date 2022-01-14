Что случилось в Красноярске 13 января 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем, что случилось в Красноярске 13 января 2021 года.

В Красноярске экстренно эвакуируют крупные торговые центры

В Красноярске экстренно эвакуируют торговые центры. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подписчики. Пока что известно о том, что это началось утром до начала рабочего дня, поэтому посетителей в торговых залах «Планеты» еще не было. (подробнее)

В Красноярске волна минирований перекинулась с торговых центров на школы

В Красноярске утро 13 января началось с сообщений об экстренной эвакуации сотрудников крупных торговых центров. Еще до начала рабочего дня стали выводить людей из «Планеты», «На Свободном», «Июня», «Ленты», «Окея», «Евразии» и многих других. (подробнее)

Под крышей Красноярского железнодорожного вокзала камерный оркестр сыграл Моцарта и Шостаковича

Пассажиры, ожидавшие свои поезда сегодня, 13 января, на железнодорожном вокзале, поначалу удивились, глядя на то, как в зал на втором этаже поднялись музыканты с инструментами и начали рассаживаться. (подробнее)

В Красноярске скончались трое пострадавших при пожаре в ковидном госпитале

В Красноярске скончались три пациентки, которые пострадали во время пожара 29 декабря в ковидном госпитале, развернутом в 20-й больнице. Напомним, что из-за неисправного зарядного устройства, которое находилось под матрасом вместе с телефоном, загорелась постель пациента, а затем огонь перекинулся дальше. (подробнее)

В Красноярске ушел из жизни Борис Коган

Министерство здравоохранения Красноярского края сообщает о том, что после тяжелой болезни на 81-м году жизни скончался Борис Захарович Коган. Это был замечательный хирург, Заслуженный врач РФ. Вся его трудовая деятельность связана с краевой медициной. (подробнее)