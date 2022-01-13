В Красноярске скончались трое пострадавших при пожаре в ковидном госпитале. Фото: МЧС

В Красноярске скончались три пациентки, которые пострадали во время пожара 29 декабря в ковидном госпитале, развернутом в 20-й больнице. Напомним, что из-за неисправного зарядного устройства, которое находилось под матрасом вместе с телефоном, загорелась постель пациента, а затем огонь перекинулся дальше. Огонь потушили относительно быстро, выгорело в общей сложности около 5 квадратных метров.

При пожаре пострадали пять женщин. Они были лежачими, находились на кислороде и не могли самостоятельно покинуть палату. Четверых сразу же увезли в ожоговое отделение Красноярской краевой клинической больницы. 11 января стало известно, что медики не смогли спасти одну из пациенток, она скончалась. Краевой минздрав начал проверку по этому факту. И вот накануне, 12 января, появилась информация о том, что скончались еще две пожилые женщины. Это подтвердил телеканалу «Енисей» руководитель ожогового центра краевой клинической больницы Владимир Мацкевич.