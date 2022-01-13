В Красноярске волна минирований перекинулась с торговых центров на школы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске утро 13 января началось с сообщений об экстренной эвакуации сотрудников крупных торговых центров. Еще до начала рабочего дня стали выводить людей из «Планеты», «На Свободном», «Июня», «Ленты», «Окея», «Евразии» и многих других. Паники не было, все отнеслись с пониманием. Хотя многие негодовали, догадываясь, что это очередная волна лже-минирований, которые стали происходить не только в нашем городе, но и в целом по стране все чаще.

А к обеду появилась информация, что мишенью лже-минеров стали и школы. Подписчики сообщают «Комсомольской правде»-Красноярск: эвакуированы школы № 72, 115, 157, 150, 152, 156. А это разные районы города. В пресс-службе полиции пока информацию не комментируют. Между тем появилась информация, что занятия во всех школах города отменены. Родители передают ее в своих чатах.

Сообщения от учителей в чатах

Однако по опыту прошлых случаем можем сказать, как работают преступники (а ложное сообщение о теракте – это и есть преступление): они присылают по электронные письма с сообщением о заложенных бомбах, а затем из СМИ наблюдают за реакцией. «Минируют» группами: отдельно – школы и детские сады, отдельно – суды, отдельно – вокзалы, больницы и так далее. Сегодня, видать, торговых центров им показалось мало, что перекинулись и на школы.

Образовательные учреждения наиболее часто становится мишенью. По регламенту администрация школ должна вывести детей из здания, пока специалисты экстренных служб проверяют здание на наличие взрывных устройств. Напомним, что в предыдущий раз такое массовое «минирование» отмечено было 24 декабря, под эвакуацию попали более десятка красноярских школ.

С утра эвакуировали сотрудников торговых центров Фото: Александр СИВИРИН

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