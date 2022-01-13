В Красноярске ушел из жизни Борис Коган. Фото: минздрав Краснярского края

Министерство здравоохранения Красноярского края сообщает о том, что после тяжелой болезни на 81-м году жизни скончался Борис Захарович Коган. Это был замечательный хирург, Заслуженный врач РФ. Вся его трудовая деятельность связана с краевой медициной.

Окончил в 1965 году Красноярский мединститут, после чего девять лет отработал травматологом в городской больнице № 1. И в 1973-м году его пригласили в БСМП на должность заведующего вторым травматологическим отделением. А в 1979 году главврач больницы Николай Карпович предложил Когану стать своим заместителем и возглавить хирургическую службу БСМП.

При Борисе Захаровиче отделение активно развивалось, внедрялись и осваивались новые технологии. Выдающийся врач первым в краевом центре стал оперировать переломы конечностей по прогрессивной методике профессора Г.А. Илизарова. Его ученики сейчас работают во многих городах страны.

Прощание с Борисом Коганом состоится 14 января с 12 до 13 часов в актовом зале больницы по адресу: улица Курчатова, 17.