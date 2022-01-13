Под крышей Красноярского железнодорожного вокзала камерный оркестр сыграл Моцарта и Шостаковича Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассажиры, ожидавшие свои поезда сегодня, 13 января, на железнодорожном вокзале, поначалу удивились, глядя на то, как в зал на втором этаже поднялись музыканты с инструментами и начали рассаживаться.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полдень… дирижер взмахнул рукой… и зазвучала музыка, виртуозная скрипичная музыка в исполнении знаменитого сибирского коллектива – Красноярского камерного оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, дирижера Михаила Бенюмова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот так стартовал первый в 2022 году сезон концертов XVI Зимнего Суриковского фестиваля искусств. Пассажирам и гостям представилась уникальная возможность совершить музыкальную экскурсию по трем столетиям скрипичной музыки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Артисты камерного оркестра исполнили произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Эдуарда Элгара и Дмитрия Шостаковича. Благодарные зрители аплодировали музыкантам и снимали их выступление на телефоны, чтобы затем поделиться впечатлениями с родными и друзьями.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе Красноярской железной дороги рассказали, что вокзалы КрасЖД не первый год становятся площадками для больших культурных проектов Красноярского края. Здесь регулярно проводятся художественные выставки, выступления музыкантов, встречи с писателями и поэтами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, традиция проведения мероприятий Суриковского фестиваля искусств на пассажирских объектах КрасЖД появилась 5 лет назад, в рамках совместного проекта города и дороги «Музыкальные вокзалы». Первый концерт на железнодорожном вокзале станции Красноярск состоялся в декабре 2017 года.