В Красноярске экстренно эвакуируют крупные торговые центры

Эвакуация в бизнес-центре "Евразия" Фото: Александр СИВИРИН

В Красноярске экстренно эвакуируют торговые центры. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подписчики. Пока что известно о том, что это началось утром до начала рабочего дня, поэтому посетителей в торговых залах «Планеты» еще не было. Так что выводят работающий персонал – на улицу.

Есть информация, что такая же эвакуация происходит в ТЦ «На Свободном», в «Июне», «Ленте», «Окее», ряде других зданий. Полиция выясняет информацию. А сами жители Красноярска относятся к такому уже без страха, но с негодованием, предполагают, что это очередная волна лже-минирований. Неизвестные работают, как правило, по такому сценарию: присылают по электронные письма с сообщением о заложенных бомбах, а затем из СМИ наблюдают за реакцией. «Минируют» группами: отдельно – школы и детские сады, отдельно – суды, отдельно – вокзалы, больницы и так далее.

В предыдущий раз такое массовое «минирование» отмечено было 24 декабря, под эвакуацию попали более десятка красноярских школ.