Что случилось в Красноярске 11 января 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем, что случилось в Красноярске 11 января 2022 года.

«Помрет – меня посадят»: в Ачинске врач отказалась госпитализировать привезенную на «скорой» 71-летнюю женщину

В Ачинске врач-невролог отказалась принимать пациентку, которую привела в межрайонную больницу бригада скорой помощи. И рады бы сказать «а вдруг ошибка, недопоняли, не разобрались». Да есть видео, а на нем предельно все понятно. Сняли его в помещении больницы. (подробнее)

Избил на глазах у троих детей: в Канске мужчина угрожал убить жену, если она к нему не вернется

В Канске мужчина угрожал убить жену, если она не вернется к нему с тремя детьми после побоев. Как сообщили в МВД, заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». (подробнее)

В Красноярске выставили на торги ипподром за 600 миллионов рублей

На сайте «Российские ипподромы» появилась информация о том, что в Красноярске выставили на продаже ипподром на улице Соревнований. Девять зданий общей площадью около 4,5 тысяч квадратных метров, пять земельных участков на 165 тысяч квадратных метров. (подробнее)

В Красноярске из-за порыва сети без отопления остались 29 домов

В Красноярске на правобережье из-за порыва сети без отопления остались 29 зданий. В Сибирской генерирующей компании пояснили, действительно, на улице Щорса прорвало квартальный трубопровод диаметром 300 миллиметров. (подробнее)

Житель Красноярска хранил в гараже 3,5 килограмма героина

Житель Красноярска хранил у себя в гараже более 3,5 килограммов героина. Нет, не для собственного потребления, а для дальнейшего сбыта. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции. На мужчину завели уголовное дело, причем занимаются им следователи краевого главка. (подробнее)