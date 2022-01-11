В Красноярске из-за порыва сети без отопления остались 29 домов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на правобережье из-за порыва сети без отопления остались 29 зданий. В Сибирской генерирующей компании пояснили, действительно, на улице Щорса прорвало квартальный трубопровод диаметром 300 миллиметров. На место оперативно выехала ремонтная бригада из 11 человек, в их распоряжении 4 специализированные машины. Первым делом они откачали воду, которая вышла на поверхность и разлилась по улице Щорса и дошла до «Пионерской правды».

Горячую воду в квартиры подают по временной схеме, а вот отопление планируют вернуть только после окончания ремонтных работ в 20 часов.

В СГК добавили, что в целом новогодние каникулы прошли спокойно, без аварий. Правда, было несколько жалоб от потребителей. Например, тепловая инспекция провела проверку по сигналу из соцсетей – в доме по адресу улица Астраханская, 9 жители пожаловались на холод. Параметры на входе в дом оказались в норме, предположительно проблема в забитых стояках. А это уже зона ответственности управляющей компании.