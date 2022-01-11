Избил на глазах у троих детей: в Канске мужчина угрожал убить жену, если она к нему не вернется

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске мужчина угрожал убить жену, если она не вернется к нему с тремя детьми после побоев. Как сообщили в МВД, заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Все началось во время застолья семейной пары с друзьями. 3 января 36-летний мужчина вместе с 39-летний женой и детьми отправились к своим знакомым, чтобы отметить наступивший Новый год. Праздник закончился плачевно: после выпитого алкоголя у семейной пары начался конфликт, который закончился дракой на глазах у троих детей.

После избиения жены, мужчина решил отправиться домой и взял с собой их общую 4-летнюю дочь, его супруга с оставшимися двумя детьми от первого брака, 17-летним парнем и 12-летней дочерью, уехала к матери и наотрез отказалась возвращаться к себе. Младшую дочь оставлять с отцом она не собиралась, поэтому попросила полицейских ей помочь и привезти малышку в дом её матери. Сотрудники предложили жительнице Канска обратиться в травмпункт, чтобы зафиксировать побои, участковый был готов её отвезти лично, но она отказалась.

Супруга уход жены из дома не устроил – 4 и 5 января он регулярно звонил женщине, требовал вернуться вместе с детьми, а когда слышал отказ, то угрожал убийством не только жене, но и её родным.

После услышанных угроз, жительница Канска еще раз обратилась в полицию с заявлением, и, наконец, решилась на медосвидетельствование, чтобы документально зафиксировать следы побоев. 6 января она обратилась в травмпункт, откуда информация была передана в дежурную часть.

7 января избивший свою жену мужчина был доставлен в отдел полиции, где во всем сознался. В этот же день был составлен административный материал по статье «Побои». Мировой суд назначил наказание в виде 60 часов общественных работ.

Затем сотрудники полиции продолжили работать с «кухонным боксёром» и завели уже уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Из-за того, что родители выпивали, а затем ругались и дрались на глазах у их троих детей, в отношении матери и отца составлены административные материалы по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Маму рвало кровью»: перед смертью мальчик, убитый с семьей в Канске, рассказал об издевательствах отца

В Канске Красноярского края продолжается расследования чудовищного убийства семьи из четырех человек. Николай Куропаткин вырезал собственную жену и родных детей, после чего покончил с собой. Известно, что за пару месяцев до трагедии женщина заявляла на него за побои. (подробнее)

Бабушка пришла отвести внуков в школу и увидела страшную картину: СК подозревает жителя Канска в расправе над своей семьей

Друзья и знакомые убитой семьи из Канска находятся в шоке, и думают, а как со своей стороны можно было предотвратить такую страшную трагедию? Им сложно поверить, что это сделал Николай, ведь «он не такого склада человек». А что происходило за закрытыми дверями квартиры? (подробнее)

«Она сбежала от его побоев и ревности»: соседи рассказали о муже убитой в Канске женщины и ее детях

В Канске продолжается выяснение обстоятельств страшной трагедии – накануне, в одной из квартир на улице Эйдемана были найдены тела четырех человек: 35-летней Светланы Куропаткиной, её двоих детей 7 и 11 лет, а также её мужа, с которым она была в процессе развода. Со всеми погибшими жестоко расправились – тела усыпаны множественными колото-резанными ранениями. Кому понадобилось убивать целую семью сейчас выясняет следствие, сотрудники отрабатывают разные версии произошедшего. (подробнее)

Шокирующие подробности убийства в Канске: вместе с женщиной и ее детьми был молодой мужчина

Тела обнаружила бабушка, которая пришла в квартиру собирать внуков в школу. Он и вызвала полицию. Семья въехала в квартиру не так давно, поэтому не успела познакомиться с соседями, поэтому не могут охарактеризовать ее. (подробнее)

В Красноярском крае обнаружили убитой семью из четырех человек

В Канске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения семьи из четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей. Они найдены в своей квартире, на месте работает команда криминалистов. (подробнее)