«Помрет – меня посадят»: в Ачинске врач отказалась госпитализировать привезенную на «скорой» 71-летнюю женщину

В Ачинске врач отказалась госпитализировать привезенную на «скорой» 71-летнюю женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске врач-невролог отказалась принимать пациентку, которую привела в межрайонную больницу бригада скорой помощи. И рады бы сказать «а вдруг ошибка, недопоняли, не разобрались». Да есть видео, а на нем предельно все понятно. Сняли его в помещении больницы. Врач пытается выставить из своего кабинета молодого мужчину в спецодежде фельдшера неотложки:

- Выйди.

- Почему это я должен выйти? – возмущается медик.

- Выходи, ты мне мешаешь работать.

- Вот она сейчас выйдет и помрет. И это будет на вашей совести.

- Помрет – меня посадят, - отвечает хозяйка кабинета.

Речь шла о 71-летней пациентке, которой стало плохо и родные вызвали неотложку. Но, как уже сказано выше, врач-невролог осмотрела ее и решила, что в таком состоянии можно лечиться и дома. Не помогло даже заступничество коллеги из скорой помощи, досталось и ему недовольства. В конце концов родственники бабушки пожаловались руководству больницы и в краевой минздрав, добившись госпитализации. В свое оправдание врач ачинской межрайонной больницы Валентина Давыдова каналу «Енисей» сказала:

- Я по-честному с ней решала. Ну, посидела она немножно, ну и что…

В ачинских пабликах подписчики сообщили, что это не первый подобный случай с этим доктором.

Напомним, что сейчас следком, прокуратура и минздрав разбираются в смерти 56-летнего мужчины в больнице Лесосибирска. Он скончался в реанимации в тот момент, когда персонал отделения отмечал корпоратив. Супруга пациента сняла застолье на камеру через окно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена умершего во время застолья медиков в Лесосибирске: «Я снимала видео, а муж уже 2 часа был мертв»

Лесосибирск продолжает обсуждать трагедию Сергея Ромашова, который скончался в больничной палате, пока врачи весело проводили время на новогоднем корпоративе. «КП-Красноярск» выяснила, что известно о Сергее Ромашове, умершем в Лесосибирской межрайонной больнице в Красноярском крае (подробнее).

Родственники умершего во время застолья медиков в Лесосибирске пациента рассказали, что видео получили от него незадолго до смерти

Продолжается разбирательство ЧП в Лесосибирске, где умер пациент в реанимации, а в соцсетях появилось скандальное видео c корпоратива медиков, которые выпивали и закусывали, пока люди ожидали помощи (подробнее).

Пациент реанимации ждал помощи, пока врачи развлекались на корпоративе в Лесосибирске

В лесосибирских пабликах распространяется видео, на котором, якобы, пациент отделения реанимации снимает корпоратив врачей местной больницы. Медики в кадре выпивают и целуются, пока люди ждут их помощи. Доносится громкий женский смех (подробнее).