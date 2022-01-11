В Красноярске выставили на торги ипподром за 600 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайте «Российские ипподромы» появилась информация о том, что в Красноярске выставили на продаже ипподром на улице Соревнований. Девять зданий общей площадью около 4,5 тысяч квадратных метров, пять земельных участков на 165 тысяч квадратных метров – все одним лотом, начальная цена которого составляет 600 тысяч рублей. Обременения нет ни на один объект, так что продажа будет чистая. Тем не менее аукцион проведут в середине марта под формулировкой «реализация непрофильных активов».

Коллектив недоумевает: почему? Ипподром функционирует, здесь занимаются юные спортсмены, проводятся испытания племенных лошадей из сельских хозяйств края, проводятся бега и скачки. С чего вдруг такое решение? Судья и комментатор ипподрома Андрей Шевелев считает, что дело нечистое и на этот участок города наверняка претендуют строительные компании. Поэтому он обратился в правоохранительные органы с запросом проверить законность предстоящих торгов.

Участок на самом деле лакомый и подошел бы под строительство элитного жилого микрорайона: на возвышенности, с превосходным видом на Енисей, в непосредственной близости к историческому центру города и с хорошими транспортными развязками. Вот и проверим подозрение сотрудников ипподрома.