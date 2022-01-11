Житель Красноярска хранил в гараже 3,5 килограмма героина. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Житель Красноярска хранил у себя в гараже более 3,5 килограммов героина. Нет, не для собственного потребления, а для дальнейшего сбыта. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции. На мужчину завели уголовное дело, причем занимаются им следователи краевого главка.

Известно, что на 52-летнего местного жителя вышли в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю. Сначала подозреваемого досмотрели лично, затем обследовали его гараж, где и нашли старательно упакованные наркотики.

Размер – особо крупный. За что и наказание мужчине грозит соответствующее. Уголовное дело на него завели по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». И ему грозит провести в местах лишения свободы от 15 до 20 лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе.