Нож для убийства жены и детей купил заранее: следком опубликовал видео, сделанное за день до расправы над семьей из Канска

Следком опубликовал видео, сделанное за день до расправы над семьей из Канска. Стоп-кадр видео

Чудовищная расправа над семьей – женщиной и двумя детьми-школьниками – в городе Канске не была спонтанной. Следователи считают, что преступление было заранее спланировано. И убийца, который пришел в квартиру на улице Эйдемана в ночь с 26 на 27 декабря, имел конкретное намерение.

Напомним, что ранним утром 27 декабря жительница Канска пришла к своей 35-летней дочери Светлане, чтобы проведать и отвести в школу своих внуков – 11-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Но обнаружила страшную картину: все трое были зверски убиты, зарезаны. И вместе с ними – муж и отец, 38-летний Николай. Он также был мертв. Буквально спустя несколько часов у следователей уже сложилась приоритетная версия преступления: мужчина расправился с семьей, а затем сам свел счеты с жизнью.

На месте преступления был обнаружен нож. Следком опубликовал видео из магазина, сделанное накануне убийства, 26 декабря, которое подтверждает, что расплава наверняка была спланированной. На записи – мужчина стоит возле прилавка и выбирает складные ножи. Достает из внутреннего кармана куртки бумажку и проверяет, насколько острое лезвие. Изрезав листок со всех сторон, аккуратно сворачивает его и вновь кладет во внутренний карман. Спустя время после этого он пришел в квартиру на Эйдемана…

Семья считалась благополучной, но на самом деле глава семьи творил ужасные вещи. Фото: соцсети

Кровавая расправа шокировала жителей города. Многие знали семью, считали Николая примерным семьянином, который души не чает в детях и жене. Однако на деле он оказался настоящим тираном. И ведь преступление можно было предотвратить: в октябре этого года Светлана написала заявление в полицию на мужа за побои. Но мировой судья посчитал, что 5 тысяч рублей штрафа достаточно будет для его «перевоспитания» и отпустила Николая на все четыре стороны. Светлана забрала детей, сбежала от него на съемную квартиру, подала на развод - только бы отвязался. И вот какой финал.

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