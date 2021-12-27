«Маму рвало кровью»: перед смертью мальчик, убитый с семьей в Канске, рассказал об издевательствах отца

Николай, Светлана и их дети Фото: соцсети

В Канске Красноярского края продолжается расследования чудовищного убийства семьи из четырех человек. Николай Куропаткин вырезал собственную жену и родных детей, после чего покончил с собой. Известно, что за пару месяцев до трагедии женщина заявляла на него за побои.

Источник «КП-Красноярск» рассказал, что дети часто жаловались на отца одноклассникам. Так, 11-летний Ваня* говорил, что «боится папу». Он даже боялся разговаривать с друзьями при отце:

Николай вел свой телеграм-канал

- Когда с ним переписывались или же по телефону разговаривали,он сразу так говорит «ой, всё батя пришёл, пока».

Причем доставалось не только ему и маме, но и 7-летней сестре – Кате*:

- Он говорил, что отец давно их бил. Издевался так, что маму рвало кровью. Однажды он избивал его, сестру и мать двое суток, угрожал убить, но тогда обошлось.

За неделю до трагедии Ваня перестал приходить в школу. Якобы заболел, поднялась температура. Но друзья погибшего мальчика в это не верят. Несмотря на издевательства со стороны отца, Ваня не выглядел забитым ребенком:

- В классе его не обижали, он добрый, он весёлый. С ним всегда летом все гуляли.

На своем канале Николай публиковал много видео с тренировок

Но то, что Ваня рассказывал одноклассникам, для учителей оставалось тайной. Внешне следов избиения не было, а мальчик сам по себе веселый, общительный. Педагоги о том, что творилось в семье узнали лишь после трагедии:

- Они ничего не подозревали. Учителя сами сегодня, когда узнали, плакали.

Светлана

Сейчас расследование ужасной трагедии продолжается. Следователям продолжают разбираться, почему внешне приличный мужчина пошел на убийство собственной семьи. И что творилось в застенках квартиры на Эйдемана.

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