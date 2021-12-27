Убитая в Канске с детьми воспитательница в октябре писала заявление о побоях на мужа

Светлана Фото: соцсети

Утром 27 декабря Красноярский край потрясла страшная трагедия: в Канске, зайдя в съемную квартиру, женщина нашла тела своей 35-летней дочери Светланы, её 38-летнего супруга Николая и двоих внуков: 7-летней Маши и 11-летнего Миши. Она собиралась отвести внуков в школу (мама-воспитатель не успевала по утрам) и застыла на пороге...

Погибшие были буквально истерзаны – криминалисты зафиксировали множественные колото-резанные раны. Следствие рассматривает разные версии произошедшего, но по одной из основных, массовое убийство мог совершить глава семьи, а после расправы с детьми и женой свести счеты с жизнью в этой же квартире.

Светлана и Николай Фото: соцсети

Оказалось, что Светлана и Николай уже почти два года не жили вместе. От успешного cсотрудника представительства крупной компании, специализирующейся в обслуживании цифровой техники, она буквально сбежала два года назад, а в январе 2022 года должен был состояться бракоразводный процесс. На людях добрый и заботливый отец дома иногда становился тираном. Бил жену, иногда доставалось и детям. Несколько лет назад это случалось, когда Николай выпивал – тогда у него буквально «сносило крышу». Но парадокс – уже значительное врем я он не пил совсем, при этом агрессия копилась еще хуже. И вымещал, без всяких причин, - в основном, пытаясь угрозами вернуть Светлану в семью. В полиции подняли заявление на Николая – Светлана написала его в октябре, когда он избил ее особенно сильно. Об этом рассказал главный полицейский Края Александр Речицкий.

Светлана Фото: соцсети

По неофициальным данным, Светлана купила торт за наличные деньги, а снять сумму с карты забыла. Маму спас 11-летний Миша – ребенок разбил копилку, высыпал мелочь отцу, тот остановился в шаге от убийства.

Все материалы тогда передали в суд, и тот вынес штраф 5 000 рублей. Защитить женщину после этого оказалось, видимо, некому. Она сбежала вместе с детьми, не говорила, где живёт, но в маленьком городе скрыться невозможно. Трагедия произошла именно тогда, когда Николай узнал адрес, и явился в квартиру. Как он попрал внутрь, пока неизвестно. Странно, что никто из соседей не слышал шума и криков – а то, наверное, хоть кто-нибудь позвонил бы в полицию. Все произошло без борьбы? Или кто-то все же слышал крики о помощи, но ничего не сделал? Сейчас тоже разбирается следствие.

А вот еще один момент. Мы нашли хорошего знакомого Николая, и тот дал ссылку на его телеграмм-канал. На нем – сплошной спортзал и здоровое питание...

На своем канале Николай публиковал много видео с тренировок

- Он бросил пить уже давно, работал на хорошей работе, занимался спортом и придерживался здорового питания (как и супруга – прим.ред.). Правда гнал самогон, но это больше как хобби было, он его делал для друзей и знакомых. Сам даже пробу не снимал – был за ЗОЖ. Даже свой телеграм-канал вел, где про тренировки и еду рассказывал.

И действительно, Николай всеми силами стремился создать образ счастливого, спортивного мужчины.

На его телеграм-канале регулярно публиковались видеоролики с подходами к тренажерам, секреты кето-диеты, ощущения от интервального голодания, составление меню питания,отчет по набранному/сброшенному весу…

Снимок из телеграм-канала Николая

В довершении у главы семьи еще и работа была хорошая – Николай работал айтишником в приличной фирме. Никакой «маргинальщины».

Действительно ли виноват в смерти своей семьи Николай – разбирается следствие. Но версия о том, что 38-летний мужчина вполне способен это сделать не отвергается. У него самого, по неофициальным данным, смертельной стала глубокая рана от удара в шею ножом...

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