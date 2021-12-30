В Якутске после гибели женщины на поиски собак-людоедов вышли 15 бригад отловщиков

Глава Якутска Евгений Григорьев провел с утра совещание оперативного штаба. Фото: пресс-служба администрации Якутска

В Якутске после гибели женщины от клыков собак-людоедов власти города объявили режим ЧС с Автодорожном округе, где произошла трагедия, и режим повышенной готовности во всем городе. Глава города пообещал отловить стаю бродящих животных, напавших на 54-летнюю женщину. Был создан оперативный штаб, собраны люди, которые проинструктированы, где искать бродячих собак, как проводить отлов.

Напомним, что 53-летняя женщина шла по безлюдному месту, когда не нее выскочили собаки. Она пыталась отбиться, но не получилось – несколько секунд и ее повалили в снег. И ведь это не первый случай нападения, до него местные жители не раз жаловались на стаю, которая представляет опасность, просили у властей принять меры. Месяцем ранее восемь собак на том же месте напали на другую женщину, но ее вовремя спас мужчина. А эту вот некому было спасти. Ее пролежавшее на морозе тело нашел студент, но и ему пришлось отбиваться от животных.

Убитой оказалась доцент оказалась доцент Северо-Восточного федерального университета Сардана Слепцова. Фото: сайт университета

Жертвой собак-людоедов в Якутии оказалась доцент Северо-Восточного федерального университета Сардана Слепцова. Женщина-ученый погибла от нападения стаи бродячих псов 29 декабря, а на следующий день, 30-го, должна была отметить день рождения. Ей исполнилось бы 54 года. СК завел уголовное дело по факту гибели женщины.

В пресс-службе администрации Якутска рассказали, что сегодня, 30 декабря, в 8 утра глава города Евгений Григорьев провел выездное заседание оперативного штаба по отлову безнадзорных собак с участием бригад ловцов и патрульных групп. Общее количество бригад составляет 15, в составе 30 ловцов. В каждой бригаде квалифицированные работники, а также кинологи, имеющие опыт отлова или обращения с агрессивными животными. Проведен необходимый дополнительный инструктаж. Усиленный отлов будет проводиться с соблюдением действующего законодательства.

Во всех управах назначены мобильные группы патрулирования, которые будут сообщать оперативную информацию об обнаружении и местонахождении крупных стай животных бригадам ловцов. К работе на утро 30 декабря привлечены в общей сложности более 170 сотрудников мэрии, управ, муниципальных предприятий, экстренных служб, 47 единиц автотранспорта.

В Якутске после гибели женщин на поиски собак-людоедов вышли 15 бригад отловщиков. Фото: пресс-служба администрации Якутска

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