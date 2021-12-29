Власти Якутска ввели режим ЧС в округе, где стая собак убила женщину. Фото: СК

Власти города Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе – там, где 29 декабря стая агрессивных собак напала на женщину. Не просто напала – агрессивные животные в прямом смысле убили ее, растерзали и частично обглодали. Напомним, что 53-летняя женщина шла по безлюдному месту, когда не нее выскочили собаки. Она пыталась отбиться, но не получилось – несколько секунд и ее повалили в снег.

И ведь это не первый случай нападения, до него местные жители не раз жаловались на стаю, которая представляет опасность, просили у властей принять меры. Месяцем ранее восемь собак на том же месте напали на другую женщину, но ее вовремя спас мужчина. А эту вот некому было спасти. Ее пролежавшее на морозе тело нашел студент, но и ему пришлось отбиваться от животных.

Мэр Якутска Евгений Григорьев выступил в своем «Инстаграме» и подтвердил, что погибшая – сотрудница Северо-Восточного федерального университета, доцент. Григорьев заявил, что случившееся – чудовищная трагедия. В округе, где она произошла, введен режим ЧС. А в целом по городу – режим повышенной готовности. Пообещал мобилизовать технику и максимальное количество людей, чтобы отловить стаю собак, напавших на женщину.

Также Евгений Григорьев пояснил, что федеральное законодательство не позволяет принимать радикальные меры в отношении безнадзорных животных. За два минувших года количество собак на улице увеличилось, несмотря на то, что тратятся большие ресурсы на борьбу с ними. В ближайшее время стаю собак отловят. Всех - с бирками, без бирок, кого найдут в том округе, где произошло нападение.

Однако депутат Госдумы Владимир Бурматов считает такое заявление главы Якутска популизмом. «Преступная халатность чиновников привела к очередной гибели человека. Саботаж со стороны чиновников, коррупция и неисполнение федерального законодательства унесли еще одну человеческую жизнь» - написал Бурматов в своем «Инстаграме».

Однако другой депутат Госдумы, ранее - глава Якутска и предшественница Евгения Григорьева, настаивает: "Я знаю, что депутат Госдумы Бурматов и компания начнут во всем винить нерадивых чиновников. Им так проще. Так легче. Сложнее признать собственную ошибку, покаяться. Потому что причина - непродуманный сырой закон об ответственном обращении с животными, принятый в декабре 2018-го - он привел к системному сбою. А в итоге страдают люди".

Добавим, что СК завел уголовное дело по факту гибели женщины.

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