В Якутске собаки насмерть загрызли женщину возле ипподрома. Фото: стопкадр видео СК

29 декабря в Якутске стая собак напал на женщину и загрызла насмерть возле ипподрома в районе АГАТУ. Следователи завели уголовное дело по статье «халатность».

Кадры нападения на 53-летнюю жительницу Чурапчинского района попали на видео. Женщина шла по тропе, когда ее окружили несколько собак. Атака разъяренных животных заняла несколько секунду. Якутянка не смогла справиться с бродячими псами и упала.

Очевидцы сообщают, что тело женщины было изуродовано, особенно пострадали лицо и внутренние органы. Труп пролежал на морозе несколько часов. Его обнаружил студент университета, которому самому пришлось отбиваться от стаи.

Сейчас в деле разбирается республиканский СК. Проводятся опросы, осмотр территории, где произошла трагедия. Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В то же время СК завел уголовное дело по статье «халатность»:

- Расследование уголовного дела поручено сотрудникам первого следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР, - передают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 30 ноября на том же месте стая из 8 собак напала на женщину. Пострадавшая выжила, ее спас сотрудник АГАТУ. Позднее были отловлены пять собак из стаи, на них не было бирок, которые ставят бродячим животным.

Однако после данного происшествия нападения собак в районе ипподрома не прекратились. В соцсетях каждую неделю появлялись сообщения о сворах, подстерегающих животных. Но никакого решения по собачьему вопросу принято не было.

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