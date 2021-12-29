«Завтра у нее был бы день рождения»: жертвой собак-людоедов в Якутии оказалась женщина-ученый

Сардана Слепцова погибла в результате нападения собак. Фото: сайт университета.

Жертвой собак-людоедов в Якутии оказалась доцент Северо-Восточного федерального университета Сардана Слепцова. Женщина-ученый погибла от нападения стаи бродячих псов 29 декабря, а на следующий день, 30-го, должна была отметить день рождения. Ей исполнилось бы 54 года.

Как ранее сообщала «КП – Красноярск», все произошло на территории ипподрома, он находится около АГАТУ (Арктического государственного агротехнологического университета). А вскоре в сеть попали кадры жуткого видео.

На них прохожую окружила стая разъяренных псов. Сначала набросились с лаем, потом повалили на снег, стали рвать. Защитить себя хрупкая женщина не смогла. Что она могла сделать одна против собак-людоедов? Через несколько часов жертву нашел студент, сам он тоже еле отбился от псов. По словам очевидца, тело было растерзано, повреждено лицо и внутренние органы.

СК Якутии возбудил уголовное дело по статье «Халатность, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ведь незадолго до ЧП свора псов здесь же накинулась на другую женщину. Позже та вспоминала: еще бы немного, и загрызли бы. Благо, удалось отбиться сумкой. Кого-то из собак сумели отловить, кого-то нет. И оставшиеся не давали людям прохода. Местные жители жаловались: у ипподрома орудует стая из 15 собак, сделайте что-нибудь. И тут – трагедия. В Автодорожном округе ввели режим ЧС, псов-людоедов обещают ликвидировать.

Следователи на месте трагедии. Фото: СК Якутии.

Вот только их жертву уже не вернешь.

- Наша коллега, я ее лично знаю, работали вместе, - пишут в соцсетях знакомые. - Умная, работящая была женщина, доцент Института естественных наук. Докторскую должна была защитить. Очень хороший человек был. Завтра день рождения должна была отмечать. А в январе хотела вылететь к сыновьям-студентам в другой город.

Сардана Афанасьевна всю жизнь посвятило науке, имела награды, подготовила много молодых ученых, рассказал ректор СВФУ Анатолий Николаев: «Университет в этой трагической ситуации не останется в стороне. Мы окажем помощь семье. Как депутат Ил Тумэна как можно скорее буду добиваться решения проблемы бродячих собак на самом высоком уровне».

… Вечером 29 декабря в Якутске был сформирован оперштаб по отлову безнадзорных животных. Количество бригад увеличили, уже утром они выходят на маршруты. Также в городе организовано патрулирование. Ну а расследование дела находится под контролем прокуратуры.

- Несколько месяцев бездомные собаки нападали на людей, в соцсетях выкладывали видео, все можно поднять, - пишут жители Якутска. – Но начали действовать только сейчас.

... Свою позицию высказала и первая женщина-мэр Якутска, ныне депутат Государственной Думы Сардана Авксентьева:

- Я писала два года назад и повторю снова: города и села не должны считаться средой естественного обитания бродячих собак. Особи, выживающие в жестких условиях Крайнего Севера - это не добрые собачки с милых фотографий. Это хищники, которые ежедневно выходят на охоту. Охоту на нас, на наших детей… Сколько еще нужно смертей, покусанных детей и домашнего скота чтобы это остановить?!

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