Еще бы чуть-чуть и загрызли: в Якутии женщина сумкой отбилась от стаи бродячих собак

Скриншот: видео ykt.top

Бездомные псы сбивают случайную прохожую с ног, женщина отмахивается от них сумкой, пытается встать, но у нее не получается. Через какое-то время у нее это получается, она поднимается, но свора не отпускает её – собаки прыгают вокруг, цепляют за ноги, дергают за пальто и продолжают окружать.

Вокруг нет людей, на помощь придти просто некому. По движениям женщины видно, что она уже устала, сумкой машет уже не так активно, иногда даже попадает по животным, но толку от этого нет.

Единственным свидетелем становится человек, который снимает все происходящее на камеру, вместо того, чтобы выйти и помочь. В соцсетях жители Якутии недоумевают «Струсил или понадеялся на других?».

Чем закончилась борьба женщины с бродяжками пока неизвестно. Данных о том, что горожанка обращалась за помощью в минздраве Якутии нет.

На стремительно распространяющееся видео отреагировали в мэрии. В этом районе с 9 часов утра 30 ноября работает бригада по отлову животных. Пока животных не поймают, понимания о том, были ли псы выпущены ранее из пунктов передержки или их еще не отлавливали, не будет.

После инцидента проверку организовала прокуратура Якутска. Сотрудники ведомства дадут оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Комментарий кинолога Дарьи Сутулинской:

Когда стая большая – отбиться от собак одному человеку очень-очень сложно. Если на месте женщины был бы ребенок, то это сделать было бы невозможно.

Здесь у женщины длинное пальто, ей стоило попытаться раздеться, чтобы собаки не цеплялись за полы, тогда шансов упасть гораздо меньше. Если все же человек, подвергшийся нападению стаи, упал, то нужно по максимуму закрыть шею, голову, лицо.

Пока вы стоите на ногах, то нужно как можно громче кричать и звать на помощь, выставлять руки вперед, но не махать ими, чтобы казаться больше и стараться не смотреть собакам в глаза. Стаи бывают разные, кто-то трусливый и не кинется, только облает, а кто-то сразу нападет. Сначала нападает одна, а потом все остальные.

Отпугнуть собак можно при помощи ультразвука – сейчас много гаджетов или свистков, которые помогут напугать собак неслышимым для человека свистом. Также животные боятся шума электрошокера – тыкать в псов не нужно, можно только разозлить стаю, а вот просто пошуметь можно. Еще есть различные громкие гудки, их тоже собаки не переносят.

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