В Туве собаки насмерть загрызли 35-летнюю женщину

В Туве собаки насмерть загрызли женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодую женщину доставили в приемное отделение первой республиканской больницы Кызыла около 21 часа 1 марта. В бессознательном состоянии, вся в крови, без верхней одежды. Особенно жутко было смотреть на ее руки и ноги – буквально изодраны в клочья. Бригада скорой помощи, которая доставила 35-летнюю жительницу тувинской столицы в больницу, только и сказала: на нее напали собаки. Если бы не очевидцы, которые попытались прогнать животных и отбить жертву, животные наверняка убили ее там же, на месте.

К сожалению, спустя два часа пациентка скончалась. В этом случае медицина оказалась бессильна – у молодой женщины была большая потеря крови, сильнейший болевой шок...

Первая мысль: бродячие собаки. Кызыл, как и все большие города, давно живет с этой проблемой и никак не может ее решить. Но на сей раз к гибели женщины оказались причастны именно домашние животные.

- В ходе проведения проверки участковыми уполномоченными полиции Кызыла со слов очевидцев произошедшего установлено, что данные телесные повреждения женщине причинили три собаки породы тувинская овчарка, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции Тувы.

Разорванная куртка на месте нападения. Фото: пресс-служба следкома

Участковые прошли по всем жилым дворам в левобережном дачном обществе. И нашли владельцев собак. Внешний вид овчарок совпадал с описанием очевидцев. При этом на момент проверки собаки не были на привязи и свободно перемещались по территории.

Материалы дела передали в следком.

- В настоящее время для установления причины смерти пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Тыва.

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