Впервые в российской практике: дело о гибели четырех человек от нападений собак в Красноярске дошло до суда

Дело о гибели четырех человек от собак в Красноярске дошло до суда Фото: Мария ЛЕНЦ

Такое в российской уголовной практике случается впервые: до суда дошло дело об убийстве людей бродячими собаками. Причем массовом убийстве – в феврале 2020 года в Красноярске, один за другим, погибли четыре человека. Жертв могло быть больше, ведь за несколько месяцев до этого от собак значительно пострадали два человека, один из них – ребенок. Подобное происходило и раньше, в разных городах. Но все всегда списывалось на несчастный случай: «это же собаки, что с них взять?»

Четыре смерти в одном районе

Тело погибшей женщины обнаружил рано утром 22 февраля случайный прохожий во дворе многоэтажки на улице Мичурина. Она лежала в неестественной позе, неподалеку от мусорных контейнеров. Истерзанное, со следами множества укусов. И рядом свора, не меньше пяти псов. Мужчина тут же позвонил в полицию.

Первоначальных версий было две. Первая – женщина умерла ночью, а потом уже на нее набросилась голодная свора. Вторая – женщину загрызли, когда она пыталась что-то достать из мусорных контейнеров, в них животные добывают свое пропитание. Оказалось, что женщина без определенного места жительства была не первой жертвой собак. Кроме нее были трое мужчин и все в одном районе, в соседних дворах. Из чего напрашивался вывод: нападает одна и та же стая собак-убийц.

Была и третья версия, выдвинутая зоозащитниками. Они (в соцсетях) пытались доказать, что правоохранители приписывают животным чужую вину. Мол, женщина была без одежды, со следами ножевых ранений: «Разве собаки могут раздевать? Это предлог для тотальной зачистки города от собак, в нарушение всех законов».

Но судебно-медицинская экспертиза показала: причинами насильственной смерти всех четырех явились кровопотеря и болевой шок, полученные ими вследствие укусов животных.

Пришлось вводить локальный режим ЧС

Дошло до того, что в Кировском районе был объявлен локальный режим ЧС. Бригада по отлову несколько дней зачищала территорию от животных, но поймали немного, большинство собак, почуяв опасность, переселились в другие места.

Было возбуждено несколько уголовных дел по статье «Убийство». И еще одно – по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.293 УК РФ). Обвиняемый в халатности – 42-летний Евгений Петрюк, руководивший муниципальным казенным учреждением Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Именно УДИБ занимается проблемами безнадзорных животных в городе.

- По версии следствия, недобросовестное и небрежное отношение обвиняемого к службе в период с октября 2019 года по февраль 2020 года привело к бесконтрольному увеличению численности безнадзорных (бродячих) собак на территории города Красноярска и нападениям их на людей, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. – Преступная халатность обвиняемого повлекла существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, в том числе причинение вреда здоровью средней степени тяжести двум гражданам, один из которых малолетний мальчик, и смерть 4 граждан, а также введение на территории города Красноярска чрезвычайной ситуации биолого-социального характера, вызванной нападением бродячих животных на людей.

Женщина отбила школьника

Среди двух пострадавших, фигурирующих в уголовном деле Евгения Петрюка, есть 9-летний школьник. История, которая произошла с ним в Ленинском районе, в Черемушках, без преувеличения дикая. И если бы не помощь отважной женщины, встреча ребенка завершилась бы трагедией. «Комсомолка» общалась тогда с героиней. Она рассказала, что работает продавцом в павильоне и к ней вбежал перепуганный мальчишка лет 11. Закричал, что собаки загнали его брата в канаву и накинулись.

- Сначала ко мне забежал его брат: «Помогите! Там собаки!». Я даже не поверила, мало ли, вдруг дети шуткуют. Решила проверить. Вышла на улицу, а там крики! Все бросила, дверь не заперла, не оделась, как была в рабочей толстовке, так и рванула. Добежали мы… Это была жуть. Ребенок упал в яму, пытался выбраться. Одна собака рвала его ноги и бок, голову, шею, лицо, руки – остальные. На голове скальпа не было, бок прожеван до внутренних органов. Это находится на отшибе, до домов метров 300 или чуть побольше. Пригорок, а дорога внизу. Рядом автосервис, стоянка и автомасла продают. Там трое мужиков работают, но я и не подумала бежать к ним за помощью. А, если бы и побежала, пацаненка бы уже не спасли.

Подводим итог

Проблемы с бродячими собаками начались в Красноярске не вчера, а десяток лет назад. Из бюджета города выделялись миллионы рублей на их отлов. Но с подрядчиками городу не везло. Меж тем поголовье собак не уменьшалось, количество нападений на людей тоже. Заявки на отлов диспетчеры городской службы 005 принимали десятками в день. И всем, в общем-то, было понятно, что Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства не справляется с проблемой.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя УДИБа, в ближайшее время уголовное дело будет направлено на рассмотрение по существу в суд Октябрьского района. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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