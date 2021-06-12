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Происшествия12 июня 2021 6:45

Сброс воды на Красноярской ГЭС будет действовать до конца июня 2021

Рассказываем, будет ли сброс воды на Красноярской ГЭС до конца июня 2021
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Сброс воды на Красноярской ГЭС будет действовать до конца июня 2021

Сброс воды на Красноярской ГЭС будет действовать до конца июня 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейском БВУ «КП-Красноярск» рассказали, будет ли сброс воды на Красноярской ГЭС до конца июня 2021. Напомним, что накануне было принято решение сохранить текущий расход воды на гидроэлектростанции. При этом уровень воды в Енисее постепенно снижается.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, руководитель Енисейского БВУ Любовь Короткова рассказала, что расписание водосброса в Енисей на Красноярской ГЭС будет действовать минимум до конца июня 2021 года:

- По конкретным срокам ничего неизвестно. Этот расход воды в 7000 кубометров сохранен до 17 июня. 16-го числа будет очередное совещание, на котором уже будет принято решение, соответствующее гидрологической обстановке. Возможно, что-то изменится. Все зависит от прогноза погоды, от того, как будет таять снег в Саянах. Но прогноз паводков расписан на месяц, поэтому до конца июня сброс воды сохранится в том или ином объеме. По водосбросу на июль решение будет принято 27 июня.

Любовь Короткова также добавила, что дожди идут, а снег в горах продолжает таять, поэтому ситуация остается сложной. И когда это закончится никто предсказать не может.

Отметим, что в Красноярске подтопленными остаются более десятка участков. Добралась вода и до пригородных территорий, где паводок терроризирует дачные и приусадебные участки. Однако уровень воды в Енисее снижается уже три дня подряд, что дает определенную надежду.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В «КрасКоме» добавляют, что паводок в Красноярске не угрожает водозаборам. Сейчас уровень воды едва превышает 440 сантиметров, тогда как критический уровень для объектов водоснабжения составляет 650 сантиметров.

-В связи с повышением уровня воды в реке Енисей и затопления отдельных территорий островов Татышев, Отдыха, а также городских набережных, возрастает риск несчастных случаев, связанных с отдыхом у водных объектов. Затопленные территории небезопасны для прогулок. Убедительно просим вас соблюдать осторожность. Не отпускайте детей гулять одних к подтопленным территориям, при совместных прогулках строго следите за детьми? – добавляют в пресс-службе мэрии Красноярска.

Также напомним, что сейчас в Красноярске из-за подтоплений действует режим повышенной готовности.

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