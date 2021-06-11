Паводки в Красноярске на 11 июня 2021: уровень воды в Енисее остался практически неизменным Фото: Мария ЛЕНЦ

Паводки в Красноярске на 11 июня 2021. На 07:00 часов 11 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 7005 кубометров в секунду. Уровень воды в Енисее составляет 448,7 сантиметров. За минувшие сутки он уменьшился на 0,1 сантиметр.

Список подтопленных участков в Красноярске на 11 июня 2021

- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;

- спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1; - нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1);

- нижний участок набережной правого берега (Абаканская протока) от ул. Судостроительная, 177 до Коммунального моста;

- придомовая территория жилых домов №№ 45, 47, 49, 369, 371 по ул. Лесная;

- гаражная линия (эллинги) в районе ул. Лесной, 23а, 46д, 239а, 239в, 239г, 239д; 289и-429, - территория в районе устья ручья Лалетина (в районе ул. Турбаза) и устья реки Базаиха;

- причалы в районах населенного пункта Коркино, моста «777», ул. Пограничников, 29а, 107, 113; - левобережная набережная р. Кача у парка Победителей;

- нижний ярус берега гостиничного комплекса «Сибирский Сафари клуб» (ул. Судостроительная, 117а);

- подвальное помещение здания Третьего Арбитражного суда (пр. Мира, 9) - подтопление грунтовыми водами;

- подземная парковка в жилом доме №2ж по ул. Мичурина - подтопление грунтовыми водами; - дорога от ул. Дубровинского на остров Посадный;

- дорога к водозабору АО «РЖД» на острове «Козий»;

- дорога в районе ул. Сплавучасток, 10.

Ознакомиться со списком можно также по ссылке.