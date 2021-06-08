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Происшествия8 июня 2021 8:37

Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021

Рассказываем, когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021

Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже больше недели на Красноярской ГЭС по графику идет сброс воды в Енисей из-за снежной зимы. За это время паводок разошелся до такой степени, что под водой оказались обе набережные Красноярска, а также часть Татышева, прибрежная полоса Пашенного, Лалетино и Удачного. Более того, паводок затронул и окрестности краевого центра, затопив приусадебные и дачные участки в Березовском районе и Железногорске. Долго это продолжаться не может, поэтому рассказываем, когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021.

Паводок в Красноярске 2021

На 7 часов 8 июня в Красноярске сброс Красноярской ГЭС составляет 6 990 кубометров в секунду. Несмотря на то, что МЧС ожидали уровень воды в Енисее 450 см, ситуация начинает исправляться. На данный момент уровень воды остановился на отметке – 446, 1 см. Он уменьшился сразу на 6,2 см.

Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021

Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сбрасывают воду на Красноярской ГЭС сейчас

С самого начала сброса, мощность составляла около 6000 кубометров в секунду. Однако изо дня в день объем воды повышался и в итоге достиг отметки около 7000 кубометров в секунду.

Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021

Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем инстаграме рассказал, что еще 7 июня планировалось усиление сброса до 7500 кубометров в секунду, однако график был скорректирован.

До 11 июня мощность сброса воды будет держаться в пределах 7000 кубометров в секунду.

- Это означает, что приток воды в водохранилища стабилизируется и паводок может пройти раньше, - сообщает глава региона.

При этом точных данных об окончании сброса нет. Напомним, что сейчас в Красноярске действует режим угрозы к ЧС.

Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021

Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зоны риска подтоплений в Красноярске 2021

Правый берег:

- устье ручья Лалетино (ул. Турбаза); - коттеджный поселок «Английский Парк»; - устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная; - микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная, Судостоительная; - береговая полоса в районе моста 777; - прибрежный участок по улице Рейдовая.

Левый берег:

- дома по улице Лесная вдоль береговой линии.

Карту подтоплений можно посмотреть здесь.

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