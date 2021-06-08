Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
Уже больше недели на Красноярской ГЭС по графику идет сброс воды в Енисей из-за снежной зимы. За это время паводок разошелся до такой степени, что под водой оказались обе набережные Красноярска, а также часть Татышева, прибрежная полоса Пашенного, Лалетино и Удачного. Более того, паводок затронул и окрестности краевого центра, затопив приусадебные и дачные участки в Березовском районе и Железногорске. Долго это продолжаться не может, поэтому рассказываем, когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021.
Паводок в Красноярске 2021
На 7 часов 8 июня в Красноярске сброс Красноярской ГЭС составляет 6 990 кубометров в секунду. Несмотря на то, что МЧС ожидали уровень воды в Енисее 450 см, ситуация начинает исправляться. На данный момент уровень воды остановился на отметке – 446, 1 см. Он уменьшился сразу на 6,2 см.
Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
Как сбрасывают воду на Красноярской ГЭС сейчас
С самого начала сброса, мощность составляла около 6000 кубометров в секунду. Однако изо дня в день объем воды повышался и в итоге достиг отметки около 7000 кубометров в секунду.
Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021
Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем инстаграме рассказал, что еще 7 июня планировалось усиление сброса до 7500 кубометров в секунду, однако график был скорректирован.
До 11 июня мощность сброса воды будет держаться в пределах 7000 кубометров в секунду.
- Это означает, что приток воды в водохранилища стабилизируется и паводок может пройти раньше, - сообщает глава региона.
При этом точных данных об окончании сброса нет. Напомним, что сейчас в Красноярске действует режим угрозы к ЧС.
Когда прекратят сброс воды на Красноярской ГЭС 2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
Зоны риска подтоплений в Красноярске 2021
Правый берег:
- устье ручья Лалетино (ул. Турбаза); - коттеджный поселок «Английский Парк»; - устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная; - микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная, Судостоительная; - береговая полоса в районе моста 777; - прибрежный участок по улице Рейдовая.
Левый берег:
- дома по улице Лесная вдоль береговой линии.
Карту подтоплений можно посмотреть здесь.
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