График сброса воды на Красноярской ГЭС 12-16 июня 2021: увеличится ли водосброс в Енисей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске, как и прежде, действует режим угрозы ЧС. С начала июня прибрежная часть города подтоплен. Уровень воды в Енисее остается стабильно высоким, вынуждая принимать определенные меры. Мы уже публиковали расписание водосброса 9-12 июня. Теперь публикуем график сброса воды на Красноярской ГЭС 12-16 июня 2021.

Увеличится ли сброс воды на Красноярской ГЭС 12-16 июня 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

График сброса воды на Красноярской ГЭС 12-16 июня 2021 останется неизменным, сообщает КрасКом. Он сохранится в пределах 7000+100 кубометров в секунду. Средний водосброс на текущий момент составляет 6 920 кубометров в секунду.

Повлиять на изменения сброса воды и уровень Енисея могут осадки и таяние снегов в горах Восточного Саяна. Собственно, это и стало причиной подтопления.

Уровень воды в Енисее в Красноярске на 11 июня 2021

Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, на 12:00 часов 11 июня 2021, уровень воды в Енисее составляет 441,7 сантиметров. За последние 5 часов он уменьшился на 7 сантиметров. В последние дни в принципе прослеживается тенденция к снижению уровня воды.

Зоны подтопления в Красноярске 2021

- береговые линии левобережной и правобережной набережных Енисея, а также острова акватории;

- спортплощадка на Дубровинского, 45а/1;

- нижний участок левобережной набережной в районе Площади Мира;

- нижний участок правобережья от Судостроительной, 177 до Коммунального моста;

- придомовая территория частных домов в Удачном на улице Лесная, а также эллинги;

- территория в районе Лалетина и реки Базаихи;

- причалы у Коркино, моста «777» и на Пограничников;

- левобережная набережная Качи;

- Сибирский Сафари-клуб, подвал Третьего Арбитражного суда, подземная парковка на Мичурина, 2Ж, дорога от Дубровинского до острова Посадный, дорога к водозабору РЖД на острове Козий и дорога у Сплавучастка, 10.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Предупреждение мэрии Красноярска

- В связи с повышением уровня воды в реке Енисей и затопления отдельных территорий островов Татышев, Отдыха, а также городских набережных, возрастает риск несчастных случаев, связанных с отдыхом у водных объектов. Затопленные территории небезопасны для прогулок. Убедительно просим вас соблюдать осторожность. Не отпускайте детей гулять одних к подтопленным территориям, при совместных прогулках строго следите за детьми.

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