Под Красноярском начало затапливать дачные и приусадебные участки

Фото: МВД

В Красноярском крае продолжается активная борьба с паводками, но стихия пока берет вверх. В настоящее время подтоплено более 500 приусадебных и дачных участков. Как сообщают в МВД, в Ермаковском, Шушенском, Березовском, Емельяновском и Каратузском районах полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность в местах подтопления.

В самом Красноярске затоплено 5 приусадебных участков, в то же время в Ермаковском районе их 27, в поселке Есаулово их 5,в Каратузском районе 12, а в Емельяновском районе всего 1.

Садовым и дачным участкам повезло меньше, в одном только Шушенском районе стихия побушевала на 202 территориях. В Березовском районе в трех СНТ наблюдается подтопление на 228 садовых участках, а также вода заполонила 2 участка в СНТ «Боровое».

Во всех местах подтопления круглосуточно дежурят сотрудники полиции. В случае дальнейшего подъема воды жители населенных пунктов будут эвакуированы.

Напомним, что на утро 7 июня 2021 года, уровень воды в Енисее составил 452,3 сантиметра. За последние сутки он увеличился на 1,7 сантиметр. Это чуть менее, чем днем раньше. В зоне риска по-прежнему находится более десятка участков на правом и левом берегах Красноярска.