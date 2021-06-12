За сутки уровень воды в Енисее снизился на 7,3 сантиметров Фото: Мария ЛЕНЦ

На 07:00 часов 12 июня уровень воды в Енисее составляет 441,4 сантиметров. За сутки он вновь снизился. На этот раз – на 7,3 сантиметров. Сброс воды Красноярской ГЭС составляет 6 970 кубометров в секунду, сообщает пресс-служба городской администрации. Специалисты красноярского главного управления по ГО, ЧС и ПБ продолжают мониторинг паводковой ситуации в краевом центре.

Новых зон подтопления в Красноярске за сутки не появилось. Их список можно посмотреть здесь.

- Организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления, - добавили в мэрии Красноярска.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. ЕДДС города Красноярска - 211-70-05.