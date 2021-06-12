Последние новости Красноярска на 11 июня 2021: шоу дронов в День города, штраф в 20 миллионов за взятку иномаркой и потепление на длинных выходных Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем последние новости Красноярска на 11 июня 2021.

В Красноярске на Дне города впервые пройдет шоу дронов

В текущем году мы будем праздновать День города четыре дня – с 24 по 27 июня. Подробной программы мероприятий пока нет, но кое-что известно уже сейчас. Так, в День города над Красноярском впервые пролетят дроны. (подробнее)

В Красноярске фирму оштрафовали на 20 миллионов рублей за крупную взятку иномаркой

Напомним, что экс-руководителя Центра реализации муниципальных проектов Максима Бархатова подозревают в получении взятки «Лексусом». Передала такое незаконное вознаграждение фирма «Курьер-Авто М» за что и получила солидный штраф, превышающий стоимость авто почти в три раза. (подробнее)

На длинных выходных в Красноярске потеплеет до +22 градусов, но пойдет дождь

В общем и целом грядущие праздничные выходные будут теплыми. Однако в понедельник все же немного похолодает. Не обойдется уже без привычных нам осадков и ветра. (подробнее)

Красноярский бизнесмен, устроивший вендетту за убийство сына, может избежать колонии

Следователи настаивают проведение принудительной медицинской экспертизы в отношении мужчины, обвиняемого в заказе убийства из мести. Напомним, что мужчина решил «заказать» своего врага, который в свое время убил его сына. (подробнее)

Избивший ветерана ради 20 тысяч рублей собирался выйти из-под стражи

Суд отклонил апелляцию адвоката жителя Зыкова, которого обвиняют в нападении на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Таким образом, мужчина останется под стражей до 25 октября 2021 года. (подробнее)