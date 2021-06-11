На длинных выходных в Красноярске потеплеет до +22 градусов, но пойдет дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, по данным гидрометцентра, в субботу, на День России, в Красноярске ожидается дневная температура до +20 градусов. Небо будет затянуто облаками, но осадков синоптики не ожидают. Поднимется неприятный северо-восточный ветер с порывами до 3-5 метров в секунду.

Ночью ожидается холодной, температура снизится до +7 градусов. Пасмурная погода сохранится, но будет сухо. Ветер же поменяет направление на северо-западное и немного стихнет – до 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление – 736-737 мм рт.ст.

В воскресенье будет теплеет. Днем ожидаются вполне летние +22 градуса. Синоптики обещают облачность с прояснениями, возможны осадки. Ветер западный, порывы – до 2-4 метров в секунду. Ночью будет прохладно – до +10 градусов и пасмурно, пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление – 735-736 мм рт.ст.

Понедельник, 14 июня, погодой не обрадует. Днем воздух прогреется максимум до +18 градусов. Будет дождливо и пасмурно. Сила ветра составит около 4 метров в секунду, направление – западное.

Ночью похолодает до +9 градусов. Ожидается пасмурность и небольшие периодические дожди. Сила ветра практически не изменится. Атмосферное давление – около 739 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды отличается незначительно. В субботу синоптики обещают солнечную дневную погоду и потепление до +21 градуса и ночную температуру до +8 градусов.

В воскресенье погода не изменится в температурном отношении, все те же +21 градус, но вместо солнца будет переменная облачность. Ночью – до +11 градусов.

Понедельник будет холодным, дождливым и пасмурным. Днем лишь до +16 градусов, а ночью и вовсе около +7 градусов.