В Красноярске на Дне города впервые пройдет шоу дронов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск готовится к празднованию Дня города. В этом году мы будем его отмечать четыре дня – с 24 по 27 июня, сообщают Gornovosti.ru со ссылкой на главу города Сергея Еремина, который провел совещание, посвященное организации мероприятия. И хоть до него еще две недели, кое-что уже известно. Например, среди необычных мероприятий – шоу дронов, мультимедийная экспозиция «Волшебный лес» и парад фуд-траков. Зрелищное шоу дронов в Красноярске уже проводилось, но для Дня города, это будет впервые.

Также состоится первый Международный парковый форум, Всероссийская робототехническая олимпиада и проект «Подиум зрелой красоты». Одной из площадок празднования станет и пешеходный проспект Мира, где в выходные будет работать проект «В центре Мира». Всего в программе запланировано больше 40 форматов, полный список, расписание и площадки в скором времени будут опубликованы.

Также обозначено, что продолжают действовать связанные с коронавирусом ограничения: на массовых мероприятиях придется присутствовать в масках и соблюдать дистанцию.