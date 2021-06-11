В Красноярске фирму оштрафовали на 20 миллионов рублей за крупную взятку иномаркой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за крупную взятку оштрафована фирма «Курьер-Авто М», сообщает краевая прокуратура. Размер штрафа – 20 миллионов рублей. Руководитель фирмы передал незаконное вознаграждение должностному лицу муниципального учреждения в обмен на то, чтобы тот посодействовал ему получить муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории парка отдыха.

Взятка была не деньгами, а иномаркой – «Лексусом» стоимостью 7 миллионов рублей. А в ее получении подозревается бывший руководитель Центра реализации муниципальных проектов Максим Бархатов, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Соответственно, муниципальный контракт касался благоустройства острова Татышев.

- В целях обеспечения исполнения наказания по инициативе прокуратуры судом наложен арест на имущество организации (легковые автомобили, спецтехника). Решение суда в законную силу не вступило. Уголовные дела в отношении получателя взятки и взяткодателя находится в производстве следствия, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.